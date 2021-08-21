الدكتور طارق يوسف: 90% من حالات فيروس A تتماثل للشفاء تلقائيًا

قال الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى عين شمس الجامعي للباطنة، أن كلمة صفرا معناها أرتفاع نسبة الصفرا في الدم و ذلك وصف لمرض وليس تشخيص، مضيفاً ان الصفرا تأتي للأطفال حديثي الولادة.

واضاف " الدكتور طارق يوسف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" المذاع على قناة " المحور"، أن ألتهاب الكبد الفيروسي أ بيسبب أيضاً أصفرار ، مضيفاً أن خطورته تختلف حسب المرحلة العمرية الذي يأتي فيها و حسب الأمراض المتواجدة عند هذا الشخص.

واوضح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى عين شمس الجامعي للباطنة، ، أن من أحد فيروسات الكبد أنه يأتي عن طريق المياه والغذاء الملوث وغير الصحي وذلك أهم مصدر لنقلة، مضيفاًاأن 90% من الحالات بتشفى لوحدها و بتنتهي تماماً و بيترك مناعة عند الشخص دائمة فيما بعد لنفس هذا الفيروس.

في سياق اخر، تبدأ أعراض الصفراء عند حديثي الولادة تلون الجلد باللون الأصفر ولون العين بنفس لون عين؛ حيث يحدث اليرقان عند الرضع لأن دم الطفل يحتوي على فائض من البيليروبين (bil-ih-ROO-bin) ، وهو صبغة صفراء من خلايا الدم الحمراء.

وتعتبر أعراض الصفراء عند حديثي الولادة حالة شائعة ، خاصة عند الأطفال المولودين قبل 38 أسبوعًا من الحمل (الأطفال المبتسرين) وبعض الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية. عادة ما تحدث الصفراء عند حديثي الولادة لأن كبد الطفل ليس ناضجًا بما يكفي للتخلص من البيليروبين في مجرى الدم. في بعض الأطفال ، قد يتسبب المرض الأساسي في الإصابة باليرقان عند الرضع.

وعادة ما يظهر اصفرار الجلد وبياض العين كأحد أعراض الصفراء عند حديثي الولادة الرئيسية بين اليوم الثاني والرابع بعد الولادة. للتحقق من أعراض الصفراء عند حديثي الولادة اضغط برفق على جبهة طفلك أو أنفه. إذا ظهر الجلد باللون الأصفر في المكان الذي ضغطت عليه ، فمن المحتمل أن طفلك يعاني من الصفراء الخفيف. إذا لم يكن طفلك يعانى من الصفراء، يجب أن يبدو لون الجلد أفتح قليلاً من لونه الطبيعي للحظة.

ويجب أن تفحص طفلك في ظروف الإضاءة الجيدة ، ويفضل أن يكون ذلك في ضوء النهار الطبيعي، وتتبع معظم المستشفيات سياسة فحص الأطفال الرضع للكشف عن أعراض الصفراء عند حديثي الولادة قبل الخروج من المستشفى. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بفحص الأطفال حديثي الولادة بحثًا عن الصفراء أثناء الفحوصات الطبية الروتينية وعلى الأقل كل ثماني إلى 12 ساعة أثناء وجودهم في المستشفى.

ويجب فحص طفلك للكشف عن أعراض الصفراء عند حديثي الولادة بين اليوم الثالث والسابع بعد الولادة ، عندما تصل مستويات البيليروبين إلى الذروة عادةً. إذا خرج طفلك قبل 72 ساعة من الولادة ، فحدد موعدًا للمتابعة للبحث عن الصفراء في غضون يومين من خروجه.

وقد تشير أعراض الصفراء عند حديثي الولادة أو المضاعفات الناتجة عن زيادة البيليروبين، ومن ابرز هذه الأعراض ما يلي :

1- تلون جلد طفلك ويصبح أكثر اصفراراً

2- تغير جلد بطن طفلك أو ذراعيه أو ساقيه إلى اللون الأصفر

3- تلون بياض عيني طفلك باللون الأصفر

4- ظهور أعراض التعب والمرض على الطفل

5- عدم اكتساب طفلك وزناً أو يتغذى بشكل سيء

6- بكاء طفلك بصوت عالٍ

7- ظهور على طفلك أي علامات أو أعراض أخرى تقلقك



