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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهرجان القلعة يواصل فعالياته باستضافة كبار المطربين والفرق الموسيقية

مهرجان القلعة يواصل
مهرجان القلعة يواصل فعالياته

استعرض برنامج صباح الورد المذاع على فضائية بعض اللقطات لفعاليات مهرجان القلعة فى دورته ال 29 باستضافة كبار المطربين والفرق الموسيقية .

وفى هذا السياق قالت ليلى إبراهيم، صوليست اوبرا القاهرة إنهم يقدمون مختارات من الأغاني العالمية واغاني ديزني،مضيفة ان مهرجان القلعة من المهرجانات المهمة جداً ويكون قادر على الوصول للشعب ويخاطب جميع فئات الشعب.

ومن جانبه أكد الفنان الكبير على الحجار ان تذكرة المهرجان مخفضة من من وزارة الثقافة،مشيراً إلى أن فى مهرجان القلعة تجد كل فئات الشعب المصري.


افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين 

كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اطلقت أمس وسط اجراءات احترازية متكاملة  لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أمس، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان  على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالانابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية واعضاء مجلس النواب.

مهرجان القلعة الفرق الموسيقية قلعة صلاح الدين فيروس كورونا مسرح المحكي صباح الورد

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