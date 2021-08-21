ليبيا.. بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا أن المدير العام حيدر السائح وجّه المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا.

وبحسب بوابة الوسط قال المركز في بيان اليوم السبت، إن الجرعة الثانية تُعطى من تاريخ توجيه الخطاب، المُوقَّع في 19 أغسطس الجاري للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن تكون قد مضت على تلقيهم الجرعة الأولى فترة أربعة أسابيع على الأقل.

والثلاثاء الماضي، وصلت شحنة من 240 ألف جرعة من اللقاح إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، مخصصة للجرعة الثانية.

وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت تجهيز مجمع للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد في معرض مصراتة الدولي.

وتأتي هذه التجهيزات استمرارًا للتوسعة التي أعلنت عنها وزارة الصحة لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد «كورونا»، التي استهدفت مدينتي طرابلس وبنغازي كمرحلة أوليّة، وقريبًا باقي المدن، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

وأشار البيان إلى أن مركز التطعيم سيجهز بأحدث المواصفات العالمية، كما سيحتوي 30 محطة للتطعيم.

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت الصحة عن تجهيز مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي، كما افتتح وزير الصحة علي الزناتي مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، في 11 أغسطس الجاري، معلنًا أن حملة التطعيم تستهدف جميع المواطنين الليبيين والمقيمين الأجانب، لخلق مناعة مجتمعية تسهم في القضاء على الوباء.