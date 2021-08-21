عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: فتح 5 فصول جديدة لحل مشكلة التمريض.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر فحناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزراء، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات بالديوان، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الذي عقده الأسبوع قبل الماضي، حول متابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا، ووجه بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدمياً وتنموياً على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس وجه باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية، والتخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التي تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصايد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي، كما وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية مستشفى الطوارئ الجديد، ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، وتوفير كافة الإمكانات المالية اللازمة من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفر الشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، ويصل تكلفة هذه الخدمات الصحية لمليار جنيه، وذلك تكاملاً مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

رفع 2482 طناً من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة في كفر الشيخ

تنسيق المرحلة الأولي 2021.. 5 معامل بـ جامعة كفر الشيخ لاستقبال الطلاب

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ، مؤكداً أن الجامعة قلعة تعليمية متميزة وشريك في نجاح المشروعات، إضافة للتعاون المشترك في تنظيم القوافل المتعددة من كافة الكليات لخدمة أهالي المحافظة وخاصة بالقرى النائية وقرى حياة كريمة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أي بروتوكول يتم عقده لإقامة مشروعات قومية سيتم تشغيل 80 % من العاملين به من أبناء محافظة كفر الشيخ، مؤكداً سيتم فتح مدرسة جديدة لصناعة السفن والثروة السمكية بالبرلس وسيتم توفير فرص عمل لهم بالمزارع السمكية ومزرعة غليون السمكية، إضافة فصول التعدين، لتوفير فرص عمل بمشروع الرمال السوداء للخريجين.
 

وتناول محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات للموجة الرابعة، مشيداً بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ على توفير التانكان بالمستشفيات بالإضافة لأجهزة الأشعة بالمستشفيات، مؤكداً أنه سيتم تطعيم كافة الموظفين بالمديريات بلقاح كورونا، إضافة للعاملين بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي، مؤكداً أنه انتظم العمل في مراكز لقاح كورونا للمسافرين.
 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عمل دراسة لحل مشكلة التمريض، وأنه وجه بفتح باب التقديم لكل الراغبين في كل المراكز، مؤكداً على فتح فصل جديد للبنين بمدينة كفر الشيخ، وفتح 4 فصول للبنات بقلين وسيدي غازي ومطوبس وبرج البرلس، بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن الموازنة.


وقال محافظ كفر الشيخ، سيتم إقامة أكبر مجمع خدمي ترفيهي لأبناء المحافظة، إضافة إلى إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) بغرض تنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن إعادة تأهيل المباني الأثرية وتحديداً قصر الملك فؤاد، والحفاظ على قيمتها التاريخية، متناولاً المحاور الجديدة وخاصة محور سعد زغلول، الذي يربط شرق بغرب مدينة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن هناك نهضة تعليمية بوجود مدارس جديدة منها المدرسة الدولية الحكومية، ومدرسة خاصة، إضافة لفصول التعدين، وفصول الثروة السمكية، والمدرسة الجديدة لصناعة السفن.

IMG-20210821-WA0037
IMG-20210821-WA0037
IMG-20210821-WA0032
IMG-20210821-WA0032
IMG-20210821-WA0036
IMG-20210821-WA0036
IMG-20210821-WA0035
IMG-20210821-WA0035
IMG-20210821-WA0031
IMG-20210821-WA0031
IMG-20210821-WA0030
IMG-20210821-WA0030
IMG-20210821-WA0028
IMG-20210821-WA0028
وزارة الصحة مجلس النواب السيسي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

رفع 2482 طناً من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة في كفر الشيخ

تنسيق المرحلة الأولي 2021.. 5 معامل بـ جامعة كفر الشيخ لاستقبال الطلاب

القبض على المتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ

زوج يقتل زوجته في مصيف بلطيم بكفر الشيخ

شباب كفر الشيخ تشارك في البرنامج الرياضي 7 صباحاً.. صور

إزالة تعديات على أراضي الدولة والزراعية في كفر الشيخ

مصرع طفل غرقاً في «بحر حازق» بـ كفر الشيخ

تعقيم المساجد والأحياء والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

تسبب في وفاة ابنته.. أب يشعل النار فى زوجته وأبنائه ببنى سويف

قرار عاجل من طالبان بشأن الراغبين في مغادرة أفغانستان

إنجاز جديد للجمباز.. مصر تستضيف كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

تصل لـ 7 سنوات .. الحبس عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

كنت في الساحل.. محمد السعدني يرد على شائعة وفاته.. شاهد

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل عمليات الإجلاء من مطار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب: الزمالك أول نادي فى التاريخ بيفقد نص جمهوره بعد الفوز بالدوري

التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها.. اليوم

النائب العام يشكل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة في التحول الرقمي

حد أدنى 200 جنيه للإيجار.. 7 تعديلات مرتقبة بقانون الإيجارات القديمة

موسيماني وعبدالحفيظ ينهيان أزمة كهربا ولاعب المصري

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو مسيئ .. 3 شباب يعتدون على مسن وزوجته بطريقة مهينة

فيديو جراف.. قصة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية من الألف إلى الياء

تعديلات مرتقبة .. زيادة الإيجار ومنع التوريث للإيجارات القديمة

تركت حزنا شديدا.. قصة سيدة نعاها شيخ الأزهر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ