محافظ كفر الشيخ: فتح 5 فصول جديدة لحل مشكلة التمريض.. صور

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر فحناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزراء، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات بالديوان، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الذي عقده الأسبوع قبل الماضي، حول متابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا، ووجه بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدمياً وتنموياً على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس وجه باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية، والتخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفر الشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التي تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصايد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي، كما وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية مستشفى الطوارئ الجديد، ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، وتوفير كافة الإمكانات المالية اللازمة من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفر الشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، ويصل تكلفة هذه الخدمات الصحية لمليار جنيه، وذلك تكاملاً مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ، مؤكداً أن الجامعة قلعة تعليمية متميزة وشريك في نجاح المشروعات، إضافة للتعاون المشترك في تنظيم القوافل المتعددة من كافة الكليات لخدمة أهالي المحافظة وخاصة بالقرى النائية وقرى حياة كريمة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أي بروتوكول يتم عقده لإقامة مشروعات قومية سيتم تشغيل 80 % من العاملين به من أبناء محافظة كفر الشيخ، مؤكداً سيتم فتح مدرسة جديدة لصناعة السفن والثروة السمكية بالبرلس وسيتم توفير فرص عمل لهم بالمزارع السمكية ومزرعة غليون السمكية، إضافة فصول التعدين، لتوفير فرص عمل بمشروع الرمال السوداء للخريجين.



وتناول محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات للموجة الرابعة، مشيداً بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ على توفير التانكان بالمستشفيات بالإضافة لأجهزة الأشعة بالمستشفيات، مؤكداً أنه سيتم تطعيم كافة الموظفين بالمديريات بلقاح كورونا، إضافة للعاملين بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي، مؤكداً أنه انتظم العمل في مراكز لقاح كورونا للمسافرين.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عمل دراسة لحل مشكلة التمريض، وأنه وجه بفتح باب التقديم لكل الراغبين في كل المراكز، مؤكداً على فتح فصل جديد للبنين بمدينة كفر الشيخ، وفتح 4 فصول للبنات بقلين وسيدي غازي ومطوبس وبرج البرلس، بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن الموازنة.



وقال محافظ كفر الشيخ، سيتم إقامة أكبر مجمع خدمي ترفيهي لأبناء المحافظة، إضافة إلى إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) بغرض تنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن إعادة تأهيل المباني الأثرية وتحديداً قصر الملك فؤاد، والحفاظ على قيمتها التاريخية، متناولاً المحاور الجديدة وخاصة محور سعد زغلول، الذي يربط شرق بغرب مدينة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن هناك نهضة تعليمية بوجود مدارس جديدة منها المدرسة الدولية الحكومية، ومدرسة خاصة، إضافة لفصول التعدين، وفصول الثروة السمكية، والمدرسة الجديدة لصناعة السفن.

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