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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كاجوال وسواريه| أسعار الأقمشة وأنواعها في سوق الأزهر.. فيديو

أسعار الأقمشة بسوق
أسعار الأقمشة بسوق الأزهر

يشتهر سوق الأقمشة داخل منطقة الأزهر، بمحافظة القاهرة، بتعدد انواع الأقمشة المختلفة، الصيفية والشتوية، ويقبل عليها المواطنين بشكل كبير طوال العام، لشراء القماش وتفصيله الي ملابس وفساتين ذات موديلات متعددة.

 

وانتشرت فكرة تفصيل الملابس في الفترة الاخيرة بشكل كبير، خصوصًا تفصيل الفساتين السواريه والبلوزات والفساتين الكاجوال من اجل النساء التي تختار نوع وخامة وشكل القماش لتفصيل قطعة من الملابس التي تريدها.

 

ورصدت عدسة "صدى البلد" أسعار الأقمشة السواريه والكاجوال، داخل سوق الأقمشة بمنطقة الأزهر، ومعرفة أكثر أنواع وخامات القماش التي يقبل عليها المواطنين للشراء، وأكثر أنواع الأقمشة موضًة هذا العام.

 

أنواع وأسعار الأقمشة الكاجوال

 

وقال عمرو حسين، أحد تجار الأقمشة بسوق الأزهر، إن هناك أنواع عديدة من الأقمشة الكاجوال، ومنها: الكريب، والروزالين، والفيسكوز، والشيفون، والاسكوفا، ويعد أكثر الأنواع شراءًا من قبل المواطنين هو قماش الكريب، ويليه الفسكوز الأكثر موضة لهذا العام.

 

ويتراوح سعر الأقمشة الكاجوال بين 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، فلا يزيد عادة سعر الأقمشة الكاجوال عن تلك الأسعار، وذلك لاقبال البنات بشكل كبير علي شراء الأقمشة وتفصيل الملابس باختيارها، بدلًا من الشراء.

 

أنواع وأسعار الأقمشة السواريه

 

وأضاف بدر رجب، أن لكل نوع من الأقمشة السواريه له سعره الخاص، بناءً علي شكله وخامته وجودته، وفي موسم الأفراح تقبل الكثير من البنات علي سوق الأزهر للأقمشة من أجل اختيار افضل قماش للسواريه، وتفصيل فستان من ذوقها الخاص.

 

وأوضح بدر أن سعر قماش البليسيه الليكرا بـ80 جنيهًا، وسعر البليسيه المزود بالأشكال بـ 100 جنيه، وسعر قماش دبي بـ 180 جنيهًا، أما خامة القماش المزودة بالتطريز فسعرها ب 170 جنيهًا.

 

كما توجد أنواع الأقمشة الشعبية التي يبدأ سعرها من 40 جنيهًا علي حسب ذوق المواطن، أما سعر القماش المزركش بالأشكال المختلفة يبدأ من 60 جنيهًا سعر الجملة، و80 جنيهًا سعر القطاعي.

 

وعقب بدر رجب أنه يوجد إقبال كبير من قبل المواطنين علي سوق الأقمشة بمنطقة الأزهر في هذه الأيام، وذلك بسبب تعدد موسم الأفراح والأعياد في هذا الوقت، ومنهم من يشتري القماش لتفصيل المفروشات المختلفة متعددة الألوان.

 

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