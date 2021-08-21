قرار عاجل من بنك مصر لمواجهة الاحتيال على العملاء

وجه محمد الأتربي رئيس بنك مصر، نصيحة للعملاء بعدم إعطاء أي معلومات وبيانات سرية لأي فرد يتصل بهم هاتفيا .

وأضاف محمد الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" على العملاء عدم إعطاء أي بيانات سرية لأي متصل بهم هاتفيا حتى ولو كان موظفا من البنك ".



وأكمل محمد الإتربي :" لا توجد مشكلة في كروت ميزة الإلكترونية، وأوقفنا تحويل الأموال من حساب أون لاين للكارت بشكل مؤقت".

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وتابع محمد الأتربي :" نرجو من العملاء عدم إعطاء بيانات سرية لأي متصل بهم هاتفيا كي لا يتعرضوا للاحتيال ولا يسيروا خلف العروض الوهمية التي يقدمونها لهم ".