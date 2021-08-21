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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرار عاجل من بنك مصر لمواجهة الاحتيال على العملاء

بنك مصر
بنك مصر

وجه محمد الأتربي رئيس بنك مصر،  نصيحة للعملاء بعدم إعطاء أي معلومات وبيانات سرية لأي  فرد يتصل بهم هاتفيا .

 

وأضاف محمد الإتربي    في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  على العملاء عدم إعطاء أي بيانات سرية لأي متصل بهم هاتفيا حتى ولو كان موظفا من البنك ".


وأكمل محمد الإتربي :"   لا توجد  مشكلة في كروت ميزة الإلكترونية، وأوقفنا تحويل الأموال من حساب أون لاين للكارت بشكل مؤقت".

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وتابع محمد الأتربي :" نرجو من العملاء عدم إعطاء بيانات سرية لأي  متصل بهم هاتفيا كي لا يتعرضوا للاحتيال ولا يسيروا خلف العروض الوهمية التي يقدمونها لهم ".

بنك مصر احتيال العملاء اخبار التوك شو البنوك

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