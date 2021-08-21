الفلوس في أمان.. رئيس بنك مصر: لو موظف اتصل بالعميل لا يعطيه بيانات

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن هناك تحقيقا جاريا في واقعة الاحتيال على العملاء داخل البنك.

وأضاف محمد الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لو موظف بنك اتصل بالعميل عشان ياخد بيانات شخصية؛ لا تعطيها له مطلقا ".

واكمل محمد الإتربي: "التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الاحتيال على العملاء وإيهامهم بالفوز بجوائز مقابل الحصول على بياناتهم الشخصية ".

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وشدد محمد الأتربي: "نرجو من العملاء عدم إعطاء بيانات سرية لأي متصل بهم هاتفيا"، مضيفا: "أموال العملاء آمنة.. وفلوسهم في أمان".