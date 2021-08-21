رئيس الجالية المصرية في فرنسا يكشف عن أحوال المصريين في الخارج.. فيديو

قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الوضع في فرنسا كان صعبًا للغاية بسبب جائحة كورنا.

وأضاف" فرهود" خلال لقائه مع الإعلامى محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" قائلا :مرينا بفترة عصيبة، مدة كبيرة منزلناش من البيوت، الشغل وقف، كان أملنا إن ربنا هيفرجها، وكان نفسنا ننزل مصر".

وتابع رئيس الجالية المصرية : "احنا شايفين مصر عظيمة في عيوننا وعيون كل المصريين، اللي بيعتبروا سفراء مصر في الخارج، وبنشوف عظمة المصري وهو يتكلم كويس عن بلده، ويظهر صورة مصر الحقيقية في الخارج نشيله فوق راسنا، وهو يدافع عن بلده ومصريته".