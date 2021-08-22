شقيقة عزت أبو عوف: كان يحب الحياة وفعل الخير

قالت الفنانة مها أبو عوف، في ذكري الفنان الراحل عزت أبو عوف، إن شقيقها كان إنسان طيب وقلبه حنين وعاطفي وخير جدًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية دينا عبدالحكيم، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": "كان محبا للحياة ويقول أنا بجيب الفلوس علشان استمتع بها، وبكرة في علم الغيب علشان كده كان مبذرًا جدا ولكن استمتع بحياته وعمل كل اللي كان نفسه فيه".



وعن عودة فرقة الفور إم للغناء مجددًا، أكدت أنه وجود عزت تم التحضير والاستعداد لذلك، وكان هذا حلمه ولكنه لم يستطيع تحقيقه، وبعد رحيله مستحيل، مضيفة أنه من الممكن أن نعد فيلم عن قصة حياته ونجهز له الآن وهو ليس سيرة ذاتية.

وأكدت أن أكثر الشائعات التي أغضبته قبل رحيله كانت انتشار تصريحات على لسانه بأنه يوصي بحرق كل أفلامه، “وأنا أقول للجمهور هذا لم يحدث فهو كان يتباهى بكل دور قدمه وكان فنان متميز وله طابع خاص”.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد عزت ابو عوف، الذى يعد واحداً من أبرز الفنانين المصريين، خاصة وأنه تمكن من تقديم كل أنواع الفنونـ بالإضافة إلى تقديم البرامج بشكل محترف.

ولد الفنان الراحل عزت أبو عوف في مدينة القاهرة في عام 1948، درس الطب في الجامعة، ثم تفرغ للموسيقى والعزف على الأورج، حيث كان عضوًا في فرقة Les Petits Chats، كما انضم بعدها لفرقة (بلاك كوتس)، وأسس مع شقيقاته الأربعة فرقة (فور إم) في أواخر حقبة السبعينات.



