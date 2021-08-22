أهم الأخبار .. القصة الكاملة للمعركة الكلامية بين مها أحمد والجمهور.. توقف المنظومة التموينية الثلاثاء.. والتعليم تنشر رابط تظلمات الثانوية العامة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها.

الصحة تعلن عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 211 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235635 حتى اليوم.

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بائع غشاش .. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التلاعب في الميزان



كشف وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب فى الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين بوضع وحدة ميزان مع البضاعة المشتراه دون دراية المشترى.

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فساد للركب في أبو كبير.. الداخلية تكشف ملابسات تهريب الدقيق المدعم



كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تحت عنوان "فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية.. علناً فى وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى.. سرقة فى وضح النهار" متضمناً قيام شخصان بنقل شكائر الدقيق من سيارة لأخرى.

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نتفوق في النهائيات.. الرجاء يوجه رسالة نارية للأهلي بعد التتويج بالبطولة العربية



أعرب سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن ثقته، في تتويج النسور الخضر، بلقب السوبر الإفريقي، على حساب الأهلي المصري.

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القصة الكاملة للمعركة الكلامية بين مها أحمد والجمهور



نشرت الفنانة مها أحمد عدة فيديوهات عبر قصتها على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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مصطفى الفقي يروي كواليس عمله مع مبارك

حل المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث الفقي عن ملامح التطوير في مكتبة الإسكندرية، كما تطرق للحديث عن مفهوم الجمهورية الجديدة، وآخر تطورات ملف سد النهضة، كما كشف كواليس عمله مع الرئيس الأسبق مبارك كـ سكرتير له، وفيما يلي تفاصيل الحوار..

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الأول على شعبة العلوم الإسلامية يكشف الفارق بين طالب الأزهر والعام



كشف الطالب معاذ محمد عبد الغني، المركز الأول مكرر على شعبة العلوم الإسلامية في الثانوية الأزهرية 2021 ، عن أسباب تفوقه وماذا يحلم به في المستقبل؟

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طالبان تعلن تشكيل الحكومة قريباً.. وتحذيرات من حرب أهلية في أفغانستان



قال مسؤول كبير في حركة طالبان لوكالة "رويترز" البريطانية، إنه من المتوقع الإعلان عن إطار تشكيل الحكومة الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

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التموين: توقف المنظومة التموينية الثلاثاء المقبل.. لهذا السبب



تلقى الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع التابع للوزارة حول آخر مستجدات صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين.

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ننشر رابط تظلمات الثانوية العامة 2021



تظلمات الثانوية العامة 2021 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم.

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