مصطفى الفقي يروي كواليس عمله مع مبارك.. ويؤكد: الرئيس السيسي يسير زي القطار.. إثيوبيا تصف النيل بالخائن.. وأمريكا سلمت أفغانستان لـ طالبان

كواليس مكالمة إبلاغ مبارك بـ غزو الكويت

حل المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث الفقي عن ملامح التطوير في مكتبة الإسكندرية، كما تطرق للحديث عن مفهوم الجمهورية الجديدة، وآخر تطورات ملف سد النهضة، كما كشف كواليس عمله مع الرئيس الأسبق مبارك كـ سكرتير له، وفيما يلي تفاصيل الحوار..

الرئيس السيسي

قال مصطفى الفقي، إن الجمهورية الجديدة تعتبر تغييرا موضوعيا وليس شكليا فقط، وتحتاج إلى تغيير في الثقافة والعقل وهذا ما يقصده الرئيس السيسي في حديثه وخطاباته.

وأضاف مصطفى الفقي: "علينا أن نتطلع للمستقبل بشكل مختلف، والرئيس السيسي يحاول ضبط إيقاع حركة الشعب المصري للوصول إلى للجمهورية الجديدة، وفي مكتبة الإسكندرية نحاول أن نبتكر أفكارا جديدة لتطبيق مبدأ الجمهورية الجديدة ".



وتابع مصطفى الفقي: "الجمهورية الجيدة تعني تغيير العقل والتفكير بجانب تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومدن جديدة ومصر في مرحلة انطلاق للمستقبل “، مضيفا:"الرئيس السيسي يسير زي القطار لا ينظر خلفه ويسير نحو تطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة ".

وقال مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس السيسي نفذ خطة لحفظ الأمن والاستقرار في مصر، الرئيس السيسي لحق مصر في آخر محطة، بعد أن كانت معرضة للتحول إلى دولة مفلسة وفاشلة".



وأكمل مصطفى الفقي: "الرئيس السيسي نفذ خطة الإصلاح الاقتصادي كما نفذ خطة لتطوير البنية التحتية وحارب الإرهاب بضراوة وحده في سيناء وحمى حدود مصر في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأطلق حربا على العشوائيات من أجل تحسين حياة المصريين وتوفير حياة كريمة للمصريين ".

وأردف مصطفى الفقي، أن الريف المصري أصبح متابعا للحياة السياسية وتطورات سد النهضة وملفات مصر الخارجية مثل أهل المدينة، موضحا أن الدولة المصرية تهتم بالريف بشكل كبير في عهد السيسي، والرئيس السيسي ينفذ مشروعات تنموية كبرى يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا ".

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وتابع مصطفى الفقي: "الدولة المصرية عملت في القضاء على العشوائيات ومكافحة الفساد في كافة مفاصل الدولة “، مضيفا:” الدولة تشن حربا على الفساد والإرهاب في محاولة لصنع دولة عصرية حديثة ".

وفي سياق متصل قال مصطفى الفقي، إن مصر تمتلك جيشا متماسكا يستطيع أن يرسل رسالة واضحة لأي طرف، مضيفا: "الجيش المصري يقظ وله عقيدة عسكرية قائمة على الوطنية المصرية، وإذا حدث اعتداء على أي دولة عربية من الخارج تساعدها مصر".



سد النهضة



قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تحملت الاستفزازات الإثيوبية، ولم تنجرف لأي تحرك أو عمل عسكري تجاه ملف سد النهضة رغم الضغوط.

وأضاف مصطفى الفقي: "سياسة الرئيس السيسي الخارجية في التعامل مع الدول جيدة، ومعالجة مصر لسد النهضة معالجة طيبة، وفي النهاية سنصل لاتفاق قانوني ملزم في ملف سد النهضة الإثيوبي، ومن الخطر التصرف تحت ضغط ".

ولفت مصطفى الفقي إلى أن قرار قيام مصر بمغامرة عسكرية تجاه سد النهضة، كان ينتظره آبي أحمد؛ للحديث أن مصر ضد التنمية وأعداء إفريقيا ويشعل الأوضاع في المنطقة ضدنا، مضيفا: "الاتفاقيات الدولية والعالمية تثبت أحقية مصر في مياه نهر النيل، ومصر لا تتحدث عن حصتها في مياه نهر النيل؛ لأنه أمر مستقر وراسخ في التاريخ ".

وقال إن حديث المعزول مرسي في الاجتماع الشهير عن سد النهضة على الهواء مباشرة فضيحة، مضيفا: "إثيوبيا استغلت هذا الفيديو وارسلته للعالم كله، واستضعفت مصر بعد حديث المعزول مرسي على الهواء زيارة وفد الدبلوماسية المصرية ".

وأكمل مصطفى الفقي: "سد النهضة ليس سد اقتصادي لتوليد الكهرباء ووفرة المياه ولكنه سد كيدي المقصود منه خنق مصر وإضعاف مصر واشعارها بأنها تحت سيطرة الآخرين ".

وأكد مصطفى الفقي، أنه لا يمكن تحميل الرئيس السيسي أخطاء قرون ماضية خاصة في ملف سد النهضة، مضيفا:" على مصر بذل جهود دبلوماسية هادئة للتوصل إلى حل في ملف سد النهضة، وحلول أي مشكلة تتم بثلاث طرق وهي المفاوضات والوساطة والتحكيم والمفاوضات فشلت في ملف سد النهضة والآن نحن في مرحلة الوساطة لحل تلك الازمة ".

وتابع مصطفى الفقي:" إثيوبيا تعتبر أن نهر النيل خاص بهم فقط ويعتبرون أنه خائن لأن مصر استفادت منه في التنمية.. النيل مرتبط بمصر منذ آلاف السنوات وكان من الضروري أن تتعاون اثيوبيا مع مصر من أجل تعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل ".



مكتبة الإسكندرية



قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن مكتبة الإسكندرية تعتبر مؤسسة عالمية بصناعة مصرية، وتاريخها يشير إلى عبقرية المصريين في حفظ التراث، وبيت خبرة ولا تفرق بين أحد والآخر، وهي مكان ثقافي علمي بحت ولا علاقة له بالسياسة ".

وأكمل مصطفى الفقي: "متحف المخطوطات يحتوي على حوالي 6 آلاف مخطوط أثري ومتحف المخطوطات مظلم قليلا وبه درجة حرارة معينة ورطوبة معينة للحفاظ على الكتب والمخطوطات المتواجدة داخله، ولدينا معمل ترميم الكتب في مكتبة الإسكندرية ويعتبر المعمل الأول للترميم في المنطقة" .

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وقال الفقي، إنه في التسعينيات قررت الدولة إعادة إحياء مبنى مكتبة الإسكندرية الشامخ، مضيفا: "أبرئ العرب من حرق المكتبة لأنهم لم يزوروا الإسكندرية والعرب أتوا من الجنوب ومروا على الأهرام ومعبد أبو سمبل ولم يمسوها وبالتالي لن يكون لديهم رغبة في حرق مكتبة الإسكندرية ".

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وأضاف مصطفى الفقي: "ووصل الاكتتاب لإعادة واحياء المكتبة لـ 146 مليون دولار ومازلنا نحتفظ بها وديعة كاملة “ مضيفا:” متحف المخطوطات به أكثر من 150 مخطوطا أصليا للعرض و 130 كتابا نادرا من أوائل المطبوعات ".

وفي سياق متصل قال مصطفى الفقي، إن افتتاح معرض الكتاب داخل مكتبة الإسكندرية في ظل جائحة كورونا كان جرأة كبيرة منا، ومعرض الكتاب حقق نجاحا غير متوقع وكان هناك اقبال كبير من المواطنين على هذا المعرض، ولا يزال هناك اهتمام بالكتاب الورقي"، مضيفا:" أنا أحب الكتب الورقية، والكتب الورقية لها رائحة وملمس وجزء من تاريخ الفرد، كما تم رقمنة 90 % من المخطوطات داخل مكتبة الاسكندرية".



أفغانستان



قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه من الواضح أن ما يحدث في أفغانستان رسالة للداخل الأمريكي بأن أمريكا تعود إلى فكرة العزلة والانكماش، وما يحدث في أفغانستان رسالة من أمريكا للروس والصينيين".

وأكمل مصطفى الفقي: "العالم لم يكن ينقصه عودة طالبان إلى المشهد السياسي في أفغانستان مرة اخرى“، مضيفا: ”ما حدث في أفغانستان هو تسليم وتسلم للسلطة من أمريكا لطالبان، وانتقلنا من نظام مدني عميل لأمريكا إلى نظام ديني عميل لأمريكا في أفغانستان" مضيفا: "أفغانستان شهدت صراعات كثيرة، والغرب يرغب في السيطرة على مخدرات أفغانستان لإنه يستخدمها في صناعة الأدوية والعقاقير الدوائية".

الإخوان

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إنه كان هناك حوار قوي جدا بين الإخوان والأمريكان عندما كان متواجدا في مجلس الشعب .

وأضاف مصطفى الفقي :" آن باترسون سفيرة أمريكا السابقة بالقاهرة أيام حكم الإخوان كانت تسعى لتواجد صراع بين الجيش والإخوان، وفي لقاء جمعني بها سألتني آن باترسون عن سبب عدم حماسي لحكم الإخوان وحكم مرسي، وقلت لها انهم غير قادرين على إدارة شؤون البلاد".

وأكمل مصطفى الفقي:" آن باترسون قالت لي إنه هناك 6 أشخاص في مصر يحكمون وليس من بينهم محمد مرسي، وكانت تشير إلى مكتب إرشاد الإخوان“، مضيفا:” السفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون كانت تقوم بزيارات كثيرة لقيادات الإخوان مثل خيرت الشاطر"، مضيفا:" أوباما كان يرى أن الاستقرار في العالم الإسلامي يأتي من خلال حكم الإسلاميين".

مبارك

كشف المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل كتابته لـ مذكراته بعنوان " الرواية .. رحلة الزمان والمكان ".

وقال مصطفى الفقي: "لم أكتب كل شيء لأنني كنت في وظائف تتصل بالأمن القومي وشخص رئيس الدولة ولكنني كتبت كل ما يرتبط بحق المواطن في المعرفة و كنت امينا في الكتاب لحد مطلق".

وأكمل مصطفى الفقي: "أسامة الباز كان مدير مكتب الرئيس الاسبق مبارك وعندما كنت عائد من الهند تعب أسامة الباز وطلب مني تولي مهامه لأن الرئيس مبارك لديه التزامات، وبدأت في تولي مهام مدير مكتب الرئيس وسأل مبارك عن من قام باعداد خطاباته وفجأة لقيت مبارك بيتصل بيا في التليفون وطلب رؤيتي وبدأت عملي معه كـ سكرتير الرئيس للمعلومات والمتابعة".

وتابع مصطفى الفقي: "لما طلب مني مبارك اشتغل معه سكرتير قلت له أنا مشتغلتش مع حد سكرتاريه قبل كده، ورد مبارك قائلا:" أنت مجنون ده السكرتير ده بدرجة وزير، ومبارك كان بيزعق ولكنه لم يشتم أحد".

وأضاف مصطفى الفقي: "مبارك كان يحترم القوات المسلحة وكان يرى أنها سوف تنقذ البلاد وكان يقول أن الجيش المصري شايل البلد، وكان بيقول لي أي ضابط جيش عمره 22 سنة يصبح قائد سرية ويتعلم الإدارة من سن صغيرة ".

وتابع مصطفى الفقي: "مبارك كان يحترم القوات المسلحة والقضاة ورجال الدين، وكان وطنيا حريص على مصالح البلاد والعباد وكانت المشكلة تكمن في تأخير بعد القرارات".



وكشف كواليس مكالمة جمعته بمبارك لإبلاغه بخبر غزو العراق للكويت، قائلا: “سفير الكويت بالقاهرة تواصل معي وقال لي إن صدام حسين دخل الكويت وشن غزو شامل على الكويت، وتواصل معي مدير المخابرات الحربية آنذاك وابلغني أن الكويت سقطت وان صدام حسين استولى عليها بشكل كامل”.

وتابع مصطفى الفقي: "أبلغت مبارك بأن صدام حسين دجل الكويت وقتل أحد أفراد العائلة الحاكمة والوضع صعب بالكويت، ورد مبارك قائلا: "صدام ده اتجنن ولا ايه".

واختتم مصطفى الفقي: "مسئولين بالرئاسة لاموني لابلاغ مبارك بخبر غزو الكويت في الثالثة فجرا وقالوا لي كان ممكن يجيله أزمة قلبية، وقلت للرئيس مبارك ما فعله معي مسئولي الرئاسة وقال لي لو مكنتش صحتني كنت رفدتك".

