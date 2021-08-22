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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال ضد تشيلسي .. لوكاكو يضرب شباك الجانرز بعد مرور 15 دقيقة

صدى البلد

سجل فريق تشيلسي الهدف الأول في شباك أرسنال في المباراة المقامة على ملعب الإمارات بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 15، بعدما حصل على تمريرة أرضية من رييس جيمس، استطاع أن يسكنها في شباك لينو الذي حاول أن يبعدها قبل الوصول له لكن لم ينجح في ذلك.

أرسنال
 بيرند لينو  سيدريك سواريس - روب هولدينج - بابلو ماري  - كيران تيرني - ألبيرت لوكونجا - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا -  إيميل سميث روي - جابرييل مارتينيلي  - نيكولاس بيبي.

 

في المقابل اختار الألماني توماس توخيل كتيبته والذي أعلن عنها وجاءت على النحو التالي:

تشيلسي
إدوارد ميندي - سيزار ازبيليكويتا  -  أندرياس كريستينسن - أنتونيو روديجر - رييس جاميس - جورجينهو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس الونسو  - ماسون مونت -  كاي هافيرتز - روميلو لوكاكو.

 

ولم يشعر كثير من مشجعي أرسنال بتفاؤل كبير قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز، لكن هزيمة الفريق (2-0) أمام برنتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج في الجولة الأولى، فتحت كل الاحتمالات بالنسبة للمدرب ميكل أرتيتا وبالنسبة لسياسة النادي في التعاقدات.

 

ويمكن أن تهدأ الأجواء في أروقة أرسنال إذا نجح اليوم، في الفوز على تشيلسي الذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل، لكنها نتيجة يشكك كثيرون في قدرة فريق أرتيتا على تحقيقها في الوقت الحالي.

 

ويدخل تشيلسي المباراة بعد نجاحه في الفوز بلقب دوري الأبطال، كما أنه يبدو مؤهلا بقوة للمنافسة على لقب الدوري، بينما أرسنال يبدو في مرحلة انتقالية ويسعى للتحسن بعد احتلاله المركز الثامن في نهاية الموسم الماضي.

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