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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد أمريكي سابق: بايدن أصاب حين حث أوباما على الانسحاب من أفغانستان

صورة أرشيفية ـ جو
صورة أرشيفية ـ جو بايدن

قال مايك مولن الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الأمريكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان على حق حين كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما عندما حثه على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.


وأضاف مولن، الذي خدم في إدارات ديمقراطية وجمهورية سابقة، أنه كان يمكن للولايات المتحدة أن تغادر أفغانستان مبكرا، مشيرا إلى أنه كان على خطأ حين ظن أن من الممكن التعامل سريعا مع هذه القضية.


وعبَّر مولن عن اعتقاده أنه كان يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بسحب قواتها من أفغانستان بعد مقتل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عام 2011، معتبرًا أن حرب الولايات المتحدة في أفغانستان لم تكن نجاحا كما لم تكن فشلا ذريعا، بل كانت بين الأمرين.

بايدن مايك مولن إدارة جو بايدن

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