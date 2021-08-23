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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: أولوية لتلقيح الطلاب بالتعليم قبل الجامعي بالداخل ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انه يوجد أولوية ثانية، لتلقيح الطلاب بالتعليم قبل الجامعي، بالداخل، للطلاب ذات سن 18 عاما.


وأضافت انه سيتم اللجوء الي 6 مراكز ميجا سنتر، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وقنا وأسيوط، وأغلبها سيعمل لأغراض السفر.


وأضافت انه تم التوسع من 580 الي 657 مركزا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.


واكدت، انه يتم استخدام دواء جديد يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة "مونوكلونال"، وتوفير 15 الف جرعة بحوالي 5 مليون دولار، مضيفة انه يتم الشفاء في أقل من 48 ساعة.


وأضافت، انه تم تصنيع 15 مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك، واول مليون جرعة سيتم توريدها غدا لمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضافت أنه تم ارسال اكثر من 7 مليون رسالة بالجرعة الثانية.

واكدت ان أولويات الدوله، هو اخذ دروس من السابق، وخاصة في مجال التعليم، وأولويتنا في مجال السفر بغرض التعليم والعلاج و العمل، و يتم الان التلقيح للمبعوثين التابعين للتعليم العالي بمبني حي السفرات.

وبالنسبه، للطلاب المبعوث تابعين لقطاع التعليم اقل من 18 سيتم تلقيحه بلقاحه المناسب للدولة.

و المسافرين بغرض العلاج بالخارج عليهم التوجه لمكتب خدمات المواطنين بوزارة الصحة والسكان، للحصول على اللقاح المعتمد بالدولة المسافر لها خلال 48ساعة.

غرض الهجرة، سيتم التنسيق مع وزارة الهجرة، بما يفيد للمسافرين بنوع اللقاح المشترط من الدولة الذاهب لها.

غرض السياحة، لن يتم تلقيحه بالقاح المشترط لدولة السفر، وسيدرج بدوره في حركة اللقاح العادية.


وأوضحت ان التعليم لازم يسجل قبل 31 أغسطس، لكي يستطيع اخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي، وسيتم تلقيح كل العاملين والموظفين بالقطاع، والتسجيل والتلقيح سيكون لكل الجامعات بكافة انواعها، و الخاصة والاهلية، وستم امدادهم باللقاحات حسب الطلب.

ولن يسمح لهم بالدخول، حتي يأخذوا الجرعة الثانية.

و حددت زايد، رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا الخاصة بالطلاب ب ٢٥ جنيها فقط وهي شهادات معتمدة ومؤمنة والدفع سيكون اون لاين، لافتة الي اعتماد الوزارة علي قاعدة البيانات التي ارسلتها التعليم العالي بأسماء الطلاب للتأكد عند استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بأن هذا الشخص طالب.

 

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