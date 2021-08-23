هل يسمح للحوامل بتلقى لقاح كورونا.. وزيرة الصحة ترد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن لقاح كورونا لم يتوفر حاليا للسيدات الحوامل، موضحة أن الوزارة تسير على تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات لقاح كورونا، أن السيدة من الممكن أن تسجل بعد مرور شهرين من الولادة من أجل الحصول على اللقاح.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن جميع اللقاحات الموجودة فى مصر، متوافق عليها وحاصلة على اعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية.



وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات لقاح كورونا، أن عدم اعتماد بعض الدول لبعض اللقاحات، هو أمر سياسي، ولكن اللقاحات الموجودة فى مصر آمنة.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن اتاحة التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا للمنظومة التعليمية يعنى توفير لقاحات لـ 5.5 مليون إنسان أى نحتاج لـ 11 مليون جرعة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات لقاح كورونا، أن الدولة لديها خطة من أجل توفير اللقاحات للمواطنين، بشكل عام من هم سيسافرون للخارج.

وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مراكز التطعيم بلقاح كورونا من أجل السفر، مؤكدة أن الأيام الحالية تشهد انخفاضا، وأنه على أخر الشهر لن يكون هناك طلبات للسفر للخارج.

وكشفت وزيرة الصحة أنه تم توفير ربع مليون جرعة لتطعيم المواطنين المسافرين للخارج من أجل العمل.

وقد قالت وزيرة الصحة والإسكان الدكتورة هالة زايد إنه تم إنتاج 15 مليون جرعة من سينوفاك على أن يتم توريد اول مليون جرعة فى المراكز الطبية بداية من الغد.

وأضافت وزيرة الصحة والإسكان أن هناك شراكة مصرية مع احدى الشراكات العالمية لتصنيع لقاحات وسيتم الإعلان عنها فى القريب .

وتابعت وزيرة الصحة أن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المريض إلى المستشفى بنسبة 90% ويقلل الوفيات بشكل كبير جدًا؛ لافتة إلى الارتفاع فى عدد الإصابات بالفيروس ارتفاع بسيط بالنسبة لعدد السكان ولكنه مستمر.