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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل قوى عاملة البرلمان يطالب الأوقاف بفتح دورات المياه في المساجد لمكافحة كورونا

أحمد مهني وكيل لجنة
أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإعادة فتح دورات المياه في المساجد، مشيرًا إلى أن  قرار غلق دورات المياه  بالمساجد كان الهدف منه هو الحد من الزحام ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن وجود لقاحات ضد كورونا والبدء في تطعيم كافة المواطنين بالمجان ربما تكون هناك فرصة لعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، ومواجهه كافة الصعاب المرحلة المقبلة حال تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا .

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن فتح دورات المياه وإتاحة الوضوء داخل المساجد يساهم في النظافة العامة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة وأن هناك موازنة عامة من الدولة مخصصة لتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.

وزير الاوقاف دورات المياه المساجد فيروس كورونا المستجد الوضوء

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