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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامٍ بالنقض: السوشيال ميديا سبب انتشار العنف الأسري

محامي بالنقض
محامي بالنقض

قال محمد نجيب، محام بالنقض وعضو النقابة العامة لمحامين مصر، إن العنف الأسري لا يعد ظاهرة، ولكنها أفعال خاطئة، مشيرا إلى أن أول جريمة تمت فى التاريخ ما حدث بين قابيل وهابيل.


وأضاف نجيب، خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن العنف الأسري انتشر بسبب السوشيال ميديا، معلقًا : " فى مرة حد كان بيصور جريمة قتل بث مباشر".


أن العنف البشري وما تروجه مواقع التواصل الاجتماعي أثر على المواطنين بالسلب، قائلا: "مش شايف أنها كوميديا مضحكة.. ولكنها سوداء لأنها تؤثر علينا وعلى مجتمعنا".


وتابع أن المواطنين لا يعرفون كيف يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة المثلى، لافتا أن  القانون أعطى شروطا للدفاع عن النفس.

 

 

 


 

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