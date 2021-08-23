عضو نقابة محامين مصر يكشف أنوع العنف الأسرى وشروط الدفاع عن النفس..فيديو

استقبل محمد نجيب، المحامي بالنقض وعضو النقابة العامة لمحامين مصر، مجموعة من الأسئلة بشأن المشكلات الزوجية و العنف الأسري، وقام بالرد عليها بالقانون.

ورد المحامي بالنقض وعضو النقابة العامة لمحامين مصر، على سؤال سيدة بأن زوجها قام بـ خطفها بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وهددها بتصويرها عارية أو الامضاء على إيصالات أمانة، وقال إن هذه جريمة خطف، ويعاقب الزوج عليها.

كما تحدث عن المشكلات الأسرية وقال إن هناك بعض الأعمال المباحة، مثل تأديب الأب لابنه، مضيفا "مينفعش أب يأدب ابنه ويقول دفاعا عن النفس أقتله.. لازم يكون ارتكاب جريمة والطرف الآخر يدافع بها عن نفسه من أجل منع حدوث تلك الجريمة".



وأضاف نجيب، خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه تختلف ظروف واقعة عن واقعة أخرى، موضحا أنه لا يوجد دفاع عن النفس لزوجة تطعن زوجها بسكين بمجرد تعرض زوجها لها لفظيا.



وتابع أن العنف المنزلي ليس ضربا فقط، لكن هناك عنفا اجتماعيا، ومنها منع الزوجة من زيارة أصدقائها أو أسرتها، أو العنف العاطفي، ومنها الإهانة بألفاظ سب أمام جيرانها أو أولادها أو أسرتها، والعنف المالي وهو سلب أموالها وميراثها ولا يجعلها تتحكم فى مالها، إضافة إلى العنف الجنسي.