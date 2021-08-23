عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو نقابة محامين مصر يكشف أنوع العنف الأسرى وشروط الدفاع عن النفس..فيديو

العنف الأسري
العنف الأسري

استقبل محمد نجيب، المحامي بالنقض وعضو النقابة العامة لمحامين مصر، مجموعة من الأسئلة بشأن المشكلات الزوجية و العنف الأسري، وقام بالرد عليها بالقانون.

 

ورد المحامي بالنقض وعضو النقابة العامة لمحامين مصر، على سؤال سيدة بأن زوجها قام بـ خطفها بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وهددها بتصويرها عارية أو الامضاء على إيصالات أمانة، وقال إن هذه جريمة خطف، ويعاقب الزوج عليها.

 

كما تحدث عن المشكلات الأسرية وقال إن هناك بعض الأعمال المباحة، مثل تأديب الأب لابنه، مضيفا "مينفعش أب يأدب ابنه ويقول دفاعا عن النفس أقتله.. لازم يكون ارتكاب جريمة والطرف الآخر يدافع بها عن نفسه من أجل منع حدوث تلك الجريمة".


وأضاف نجيب، خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أنه تختلف ظروف واقعة عن واقعة أخرى، موضحا أنه لا يوجد دفاع عن النفس لزوجة تطعن زوجها بسكين بمجرد تعرض زوجها لها لفظيا.


وتابع أن العنف المنزلي ليس ضربا فقط، لكن هناك عنفا اجتماعيا، ومنها منع الزوجة من زيارة أصدقائها أو أسرتها، أو العنف العاطفي، ومنها الإهانة بألفاظ سب أمام جيرانها أو أولادها أو أسرتها، والعنف المالي وهو سلب أموالها وميراثها ولا يجعلها تتحكم فى مالها، إضافة إلى العنف الجنسي.

 

 

 

محامي بالنقض محامين مصر العنف الأسرى العنف جريمة خطف

ترشيحاتنا

المتحف القومى للحضارة يستقبل وزير خارجية صربيا

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر

3 ملايين جنيه غرامة تشغيل مواقع صحفية وإعلامية بدون ترخيص

هيومن رايتس تفضح ممارسات طالبان.. وتدعو أمريكا والناتو لتدخل عاجل

دبلوماسي صيني: نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان

القائم بأعمال سفارة الصين بالقاهرة: أمريكا تستبدل العلماء بأفراد المخابرات لتتبع منشأ كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح للمنتخب بسبب كورونا.. واتحاد الكرة يطلب الاستثناء من الفيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والجونة والزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ