شاهد.. لكزس LX الجديدة في تصميم تخيلي جديد

لا شك في أن لكزس LX لديها الكثير من القواسم المشتركة بينها و تويوتا لاند كروزر، حيث يعتبرها البعض النسخة الأكثر فخامة لها، ومع الكشف عن جيل جديد لـ لاند كروزر، فإننا نقترب من رؤية جيل جديد من الـ SUV اليابانية LX.

وفي السياق، نشر المصمم العالمي Kolesa المتخصص في مجال تعديل السيارات الفاخرة ، مجموعة من الصور الجديدة التي تتوقع تصميم الجيل القادم من لكزس LX .

وأوضح Kolesa أن تصميم السيارة التخيلي يستند الى السيارة لاند كروزر ، التي تعتبر لكزس بالنسبة لها هي النسخة الأكثر فخامة ، و يبدو الشكل العام للسيارة لكزس LX ، في متطابقاً تقريباً مع لاند كروزر الجديدة، ولكن تم إجراء بعض التعديلات بالطبع لتتماشى مع لغة تصميم لكزس.

وتظهر الواجهة الامامية للسيارة لكزس LX بشبك الكبير الذي رأيناه في LF-1 Limitless الاختبارية، مع واجهة يبدو أنها مستوحاة من UX الكروس أوفر المدمجة، ويتشابه تصميم المصابيح الأمامية مع طرازات لكزس الجديدة .

بالإضافة الى دمج المصابيح النهارية في المصابيح الأمامية، وبالرغم من تصميمها الأنيق، و شريط ضوئي كامل العرض في الجهة الخلفية للسيارة ، بتصميم مشابه لـ NX الكروس أوفر التي تم تحديثها مؤخراً .

وإكصدامات مختلفة عن الطرازات السابقة ، و أيضاً بحروف لكزس بدلاً من شارة لكزس التقليدية، و المرايا الجانبية وشكل النافذة المختلف، حيث يُتوقع أن تصبح الأخيرة أكثر تربيعاً لتكون أكثر انسجاماً مع لغة تصميم لكزس .

وتؤكد الشركة ان السيارة لكزس LX ، ستتوفر بإصدارين، الأول LX 600 بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر، وLX 750h مع نفس المحرك لكن بمساعدة كهربائية.