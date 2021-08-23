تجنبك الأمراض.. 4 أنواع خضار يجب تناولها يوميا

أكد خبراء التغذية ضرورة تناول الخضار بمقدار 3 حصص منها يوميًا، لأنها مفتاح للتمتع بحياة طويلة خالية من الأمراض.

وقال الخبراء في دراسة جديدة نشرها موقع timesofindia، إن الخضروات بجميع أنواعها وألوانها غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، كل واحد منها مليء بالمعادن التي تساعد أجسامنا على القيام بوظائف داخلية متنوعة، وتقوية المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأضاف خبراء التغذية، أن أفضل شيء في إضافة الخضار إلى نظامك الغذائي هو أنها مليئة بالشبع وغنية بالألياف ومنخفضة للغاية في السعرات الحرارية.

1- السبانخ

تحتوي السبانخ على العديد من العناصر الغذائية مثل البروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والكالسيوم، وتعتبر الأوراق أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ، مما يساعد على تقليل مخاطر الضمور البقعي وفقدان البصر، ويمكن أن يساعد تناول السبانخ بانتظام في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 والربو وانخفاض ضغط الدم وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي.

2- الجزر

يرجع اللون البرتقالي الزاهي للجزر إلى وجود مادة بيتا كاروتين ، وهي أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بعدة أنواع من السرطانات.

وكشفت دراسة أن كل حصة من الجزر أسبوعيًا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 5٪، وقد يقلل أيضًا من ضغط الدم ويعزز صحة العين ويساعد على إنقاص الوزن.

3- البروكلي

الخضروات الصليبية غنية بشكل خاص بمركب نباتي يحتوي على الكبريت يعرف باسم الجلوكوزينولات، ووفقًا للدراسات يمكن لهذا المركب أن يحمي من أنواع السرطان والأورام والأمراض المزمنة الأخرى.

4- الثوم

يمكن أن يساعد الثوم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب وتقليل مستوى الكوليسترول السيئ في الدم، وغني أيضا بالمنجنيز وفيتامين بـ6 وفيتامين سي والسيلينيوم، يحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور والحديد وفيتامين ب 1.

