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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أخبار الطقس، وأسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء  الموافق 24 أغسطس ، 16 محرم  1443 هجرية.

حار رطب نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 24 أغسطس

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 24 -8-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 24 أغسطس

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-8-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار الدواجن اليوم.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24 أغسطس

يتوقع الخبراء أن يثبت سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة بمصر للأسبوع الثاني على التوالي وحتي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

ارتفاع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أغسطس

واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بارتفاع بلغ 7جنيهات في الجرام الواحد وفقا لآخر تحديث.

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية و الإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

مواقيت الصلاة اخبار الطقس اسعار الدواجن أرقام الطوارئ

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