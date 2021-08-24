احذر.. 12 خطأ يؤدى لاختراقك أثناء استخدم الخدمات البنكية عبر الإنترنت

تقدم الخدمات البنكية عبر الإنترنت العديد من التسهيلات لتحويل الأموال وتسديد الفواتير والعديد من المعاملات البنكية الأخرى بطريقة سريعة ومريحة، لكن بالرغم من ذلك فهناك بعض المخاطر عند القيام بها لذلك يجب الانتباه لها.

وتعد عمليات الاحتيال والاختراقات الإلكترونية للحسابات البنكية، إحدى الأدوات الشائعة مؤخراً لسرقة الأموال من قبل المحتالين، وبالرغم من ارتفاع عدد الاختراقات الإلكترونية لبعض الحسابات البنكية خلال الأيام القليلة الماضية، فهناك أيضاً العديد من الأمور التى يمكن القيام بها لتجنب تلك العمليات، والمساعدة فى حماية حسابك البنكي عند القيام بمعاملات بنكية عبر الانترنت، وفقاً لموقع "Gadgetsnow".

أخطاء لا يجب القيام بها عند استخدام الخدمات البنكية عبر الانترنت

1- عدم استخدام شبكات الواي فاي Wi-Fi العامة

عند قيامك بإجراء إحدى الخدمات البنكية عبر الانترنت يجب عدم استخدام أجهزة الواى فاي العامة، حيث تعد غير آمنة وقابلة للاختراق، حيث يمكن زرع برامج خبيثة على جهازك لسرقة حسابك البنكي.

2- عدم شحن الهاتف داخل محطات الشحن العامة

هناك نوع جديد من الاختراق الإلكترونى لسرقة البينات عبر كابل USB، لذلك لا يجب شحن هاتفك الذكي داخل محطات الشحن العامة، واستخدام كابل الشحن الخاص بك دائما.

3- عدم استخدام جوجل للبحث عن رقم خدمة عملاء البنك

يجب الذهاب دائما للموقع الرسمي للبنك على الانترنت، عند الرغبة فى الحصول على رقم هاتف خدمة العملاء أو الرغبة فى الحصول على رسائل البريد الإلكترونى للاستفسارات والتظلمات، وتجنب البحث عنه أو أى رقم آخر عبر موقع جوجل.

4- عدم تحميل التطبيقات إلا من مصادرها الرسمية سواء من Google Play Store و Apple App Store

يجب عدم تحميل التطبيقات على هاتفك الذكي عبر المواقع غير الرسمية، والتى قد تؤدى إلى اختراق هاتفك الذكي وسرقة بيناتك الخاصة، ويجب دائماً الذهاب إلى متاجر التطبيقات الموثوقة مثل Google Play Store و Apple App Store.

5- عدم تجاهل تحديث أمان هواتف أندرويد

يجب عدم تجاهل تحديثات الأمان لنظام تشغيل هاتفك الذكي، حيث تساعد فى تقليل المخاطر الإلكترونية، مثلما تقوم بتقليل الأخطاء والمشكلات للهاتف، حيث تأتى تحديثات نظام التشغيل بأحدث تصحيحات الأمان التى يصعب التغلب عليها من قبل المخترقين.

6- عدم الدخول على روابط غير موثوقة

يجب عدم الدخول على روابط تتعلق بالمعاملات البنكية التى تأتى عبر الرسائل القصيرة، أو الرسائل الإلكترونية غير الموثوقة، حيث يقوم المخترق باستخدام تلك الحيل لسرقة بيناتك الخاصة، فيجب دائما التأكد من عنوان الرابط قبل الدخول عليه.

7- عدم مشاركة معلومات بنكية عبر منصات التواصل الاجتماعي

يجب استخدام ميزة الرسائل المباشرة مع البنك عند إجراء المعاملات البنكية عبر الانترنت، حيث يجب عدم مشاركة أى معلومة أو محاولة الحصول عليها عبر منصات التواصل الاجتماعى التى ربما يستخدمها البعض لاختراق حسابك البنكي.

8- عدم إنشاء كلمة مرور ضعيفة

يجب إنشاء كلمة مرور قوية للمعاملات البنكية عبر الانترنت، والتى تقلل من خطر الاحتيال الإلكتروني، حيث أن كلمات المرور الضعيفة تكون سهلة الاختراق.

9- تغيير كلمة المرور بانتظام

يجب تغيير كلمات المرور المتعلقة بالمعاملات البنكية عبر الانترنت كل ثلاثة أو أربعة أشهر لتجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني.

10- عدم ربط حسابك البكي بهاتف لا تستخدمه بانتظام

يجب عدم ربط حساباتك البنكية بهاتف أو بريد إلكترونى لا تستخدمه باستمرار، حيث لا يساعد ذلك فى تتبع معاملاتك البنكية، كما أن ذلك سيساعدك فى معرفة المعاملات التى لم تقم بها عند حدوث أى اختراق إلكتروني.

11- عدم مشاركة معلومات بنكية مع الأشخاص عبر الهاتف

يجب عد مشاركة معومات بنكية مع أى شخص عبر الهاتف، حيث يتظاهر العديد من المخترقين بأنهم ممثلين للبنك ويطالبوك ببيناتك الخاصة المتعلقة بالمعاملات البنكية، كما يجب معرفة أن البنك لن يطالبك أبدا بمعلوماتك الشخصية.

12- عدم منح أذونات غير ضرورية للتطبيقات على هاتفك

يجب القراءة جيداً عند منح أذونات للتطبيقات على هاتفك الذكي، حيث بعض الأذونات تسمح للتطبيق بالوصول إلى المزيد من البينات التتى يمكن أن يستخدمها المحتالون فى الوصول لمعلوماتك الشخصية للقيام بسرقة حسابك البنكي.

