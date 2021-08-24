طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو .. فوائده واهميته الغذائية

طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو، هناك طريقة سهلة لإعداده فى المنزل وإسعاد اطفالك واسرتك لذلك نقدم لك طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو لأطفالك ونلقي الضوء على أهم الفوائد.

طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو

طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو

طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو بشكل سهل وسريع ومرطب جيد لفصل الصيف ،كما أن الآيس كريم له فوائد عديدة وكبيرة.

مقادير آيس كريم بالكاكاو

مقاديرعمل آيس كريم بالكاكاو

نصف كوب سكر

1 كوب حليب

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى

3 صفار بيض مخفوق قليلاً

2 كوب شوكولاته نصف حلوة ، مفرومة

2 كوب كريمة ثقيلة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير آيس كريم بالكاكاو

1. يُمزج السكر والحليب والملح ومسحوق الكاكاو في قدر على نار متوسطة مع التحريك باستمرار يترك على نار خفيفة ضعي صفار البيض في وعاء صغير قلّبي تدريجيًا حوالي نصف كوب من السائل الساخن ونعود إلى القدر سخنيها حتى تتكاثف، لكن لا تغلي نرفع عن النار ونقلب الشوكولاتة المقطعة حتى تذوب الشوكولاتة تصب في وعاء مبرد، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تبرد مع التحريك من حين لآخر.

2.عندما يبرد خليط الشوكولاتة تمامًا، أضيفي الكريمة والفانيليا تصب في آلة صنع الآيس كريم، وتجميد.

فوائد آيس كريم بالكاكاو

فوائد آيس كريم بالكاكاو

بسبب التغذية الغنية بآيس كريم الكاكاو، هناك العديد من الفوائد الصحية لآيس كريم الكاكاو وهي:

يمتص الكالسيوم وفيتامين ب، لا شك أن تناول كمية جيدة من آيس كريم الشوكولاتة سيبقيك بصحة جيدة، علاوة على ذلك ، فإن آيس كريم الكاكاو ليس فقط علاجًا صحيًا لجسمك ، بل إن آيس كريم الشوكولاتة يفيد بطرق عديدة أخرى، تحقق أيضًا من الفوائد الصحية لأنواع الآيس كريم الأخرى ، والتي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي، لتحافظ على لياقتك وسلامتك.

الفوائد العامة الأخرى للآيس كريم

فوائد الأيس كريم للشعر والجمال

وجود الكالسيوم يجعل الأسنان قوية وصحية ، ويحمي الشرايين ، ويمنع السرطان

فوائد الأيس كريم للشعر والجمال

يقشر الجلد الميت من الجسم ، ويمنح بشرة متوهجة وخالية من العيوب ، ويمنح بشرة أكثر نعومة ، وينعم البشرة الطبيعي ، يعتبر الأيس كريم أفضل علاج للشعر الجاف والخشن ، بلسم ممتاز للشعر ، يحفز نمو الشعر

الأهمية الغذائية للآيس كريم

حقائق غذائية عن الآيس كريم

مصدر جيد للكالسيوم ، مصدر جيد للبروتين ، يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات

حقائق غذائية عن الآيس كريم

لكل وجبة: 149 سعرة حرارية بروتين 1.9 جم ؛ الكربوهيدرات 19.5 جم ؛ دهون 8 جم ؛ الكوليسترول 28.8 ملغ. صوديوم 16.7 ملجم.

مصدر المعلومات موقع comparespecies .