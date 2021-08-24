استشاري يكشف تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن

عرض برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا عن تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، والتي أجراها الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، وشرح الدكتور كريم صبري، تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لأحد المرضى.

وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس: "نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة".

وأضاف أستاذ جراحات السمنة: "تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع"، مشيرًا إلى أن الجانب التجميلي مهم في جراحات السمنة.

وأوضح أستاذ جراحات السمنة ، أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

مريض سمنة يكشف تفاصيل معاناته مع السمنة المفرطة

قال أحمد جمال عبد النعيم، مريض سمنة مفرطة، إنه يسكن في محافظة كفر الشيخ ويبلغ من العمر 40 عامًا ووزنه أكثر من 146 كيلو جرام ويعاني من مرض السمنة المفرطة؛ مما جعله لا يستطيع المشي بشكل سليم ودائمًا يشتكي من آلام مبرحة في المفاصل.

وأضاف "عبد النعيم"، أن مرض السمنة المفرطة تسبب في عدم مقدرته على ممارسة عمله وحياته بشكل سليم، خاصة وأنه من عائلة كل أفرادها يعانون من السمنة ويعشقون الطعام بكل أنواعه ولكنهم أجروا جراحة تكميم المعدة المصغر وتحويل المسار.

وتابع مريض سمنة مفرطة : "فضلت إجراء جراحة تحويل المسار وتكميم المعدة؛ خاصة أنها ستعافيني من بعض الأمراض التي أُصبت بها جراء السمنة المفرطة والتي أعاني منها منذ فترة كبيرة وتعوق حركتي وحياتي بشكل طبيعي".