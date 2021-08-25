منى زكي تتحدث عن تجسيد أحمد زكي لـ شخصية الرئيس الراحل السادات

قالت الفنانة منى زكي، إن الفنان الراحل أحمد زكى كان يجسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطريقة مميزة، وظهر ذلك فى الفيلم.

وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن الراحل أحمد زكى فى اثناء التجهيز لـ عمل دور الرئيس الراحل أنور السادات،ذهب لمنزل السادات.

ولفتت إلى أن السيدة الراجلة جيهان السادات عندما نظرت له وكان يتحدث بطرية الرئيس الراحل تفاجأت بالموهبة وقالت : " ده أنور".

واشارت إلى أنها كانت سعيدة بالعمل مع الفنانة أحمد زكي.

كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل أول عمل لها، و لقائها بالفنان محمد صبحي، وقالت : " أول مرة قابلت محمد صبحي قالى مجهزة أيه.. قلت له مفيش حاجة بس بعرف أرقص".

وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن :" الفنان محمد صبحي قال لى روحى البيت وهتاخدي فرصة ثانية".

ولفتت إلى أنها ذهبت للبيت وقامت بحفظ جزء لـ شيريهان.

وأشار إلى أن محمد صبحي قال لها : " اهتمى وهتكونى حاجة" وأكدت أنها تعلمت الكثير من الفنان محمد صبحي.

وأشارت إلى أن والدتها كانت تشجعها وكانت تذهب معها للمسرح، ونظل لـ ساعات متأخرة وفى الصباح نذهب للمدرسة.

