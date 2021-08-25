منى زكي توضح علاقة فيلم "سهر الليالي" بزواجها من أحمد حلمي

قالت الفنانة منى زكي، إن الفنان أحمد السقا من الشخصيات الشجاعة و الطيبة، وأكدت أن صدأقتها بالسقا كانت قبل الزواج من الفنان أحمد حلمي.

وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها قامت بعمل أفلام كثيرة مع أحمد السقا.

وكشفت أن راتبها من فيلم سهر الليالى تسبب فى الانتهاء من تجهيزات الزواج، من الفنان أحمد حلمي.

ولفت إلى أن الفنانة إسعاد يونس كان لها دور كبير فى هذا العمل.



كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل أول عمل لها، و لقائها بالفنان محمد صبحي، وقالت : " أول مرة قابلت محمد صبحي قالى مجهزة أيه.. قلت له مفيش حاجة بس بعرف أرقص".

وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن :" الفنان محمد صبحي قال لى روحى البيت وهتاخدي فرصة ثانية".

ولفتت إلى أنها ذهبت للبيت وقامت بحفظ جزء لـ شيريهان.

وأشار إلى أن محمد صبحي قال لها : " اهتمى وهتكونى حاجة" وأكدت أنها تعلمت الكثير من الفنان محمد صبحي.

وأشارت إلى أن والدتها كانت تشجعها وكانت تذهب معها للمسرح، ونظل لـ ساعات متأخرة وفى الصباح نذهب للمدرسة.