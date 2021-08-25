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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفل زفاف جديد لـ منى زكي على أحمد حلمي قريبًا

الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي

قالت الفنانة منى زكي، إنها ستقوم بعمل حفل، يشبه حفل الزفاف؛ بعد أن تستكمل 20 عاما من الزواج من الفنان أحمد حلمي. 

 

وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها تعتبر الوحيدة من جيلها التى استمرت لهذه السنوات، وقامت إسعاد يونس بالإمساك بالخشب، وقالت: "صلي على النبي". 

 

ولفت إلى أن أحمد حلمي حبيبها، وكل شيء بالنسبة لها.

 

 

الكل ضحك عليا.. منى زكي تكشف أول دور فني قامت به

 

قالت الفنانة منى زكي، إنها بدأت المسرحيات مع الفنان محمد صبحي " بالعربي الفصيح" موضحة أن المسرحيات فى البداية لم تكن تسجل.

 

وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن أول عمل فنى قامت به فى المدرسة؛ تعرضت للإحراج، والجميع ضحك عليها.

 

وأشارت إلى أنها كانت تقوم بدوري عادي، فى المدرسة، والجميع ضحكوا دون علم.

 

ولفتت إلى أن والدتها كانت تتوقع أن حبها للتمثيل لعب، وليس اهتماما وعمل.

منى زكى الفنان أحمد حلمى اسعاد يونس أحمد حلمى الفنانة منى زكي

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