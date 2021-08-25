مقتل مسلح بمحيط سفارة فرنسا في تنزانيا بعد تبادل إطلاق نار

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بمقتل 3 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، خلال إطلاق نار بالقرب من السفارة الفرنسية في مدينة دار السلام بتنزانيا.

وصرح المفتش العام للشرطة سيمون سيرو للصحفيين بأن المسلح أجنبي وأن الشرطة تعتقد أنه من الصومال.

وحذر سيرو أيضًا من أن الهجوم قد يكون مرتبطًا بالتمرد والعنف في موزمبيق المجاورة، حيث يهدد عدد متزايد من الدول الأفريقية.

ووجهت السفارة الأمريكية، تحذيرًا للمواطنين بتجنب المنطقة، فيما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بمقتل المسلح في محيط السفارة.

ووقعت المواجهة بعد فترة وجيزة من توجيهات قدمتها رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن للمسؤولين الأمنيين في جزء آخر من المدينة.

وحسب موقع "ذا إيست أفريقان"، شوهد المسلح وهو يستكشف طريق علي حسن مويني بالقرب من جسر سيلاندا وهو يحمل بندقيتين، لتطوق الشرطة الرجل وتطلق النار عليه قرب السفارة الفرنسية بعد تبادل لإطلاق النار.