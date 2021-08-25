أمريكا تعلن استعدادها تقديم تنازلات كبيرة لـ إيران من أجل الاتفاق النووي

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مقابل عودة إيران للالتزام بتعهداتها.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشان إيران روبرت مالي في مقابلة مع إذاعة "راديو فردا"، إن الولايات المتحدة على استعداد لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي في حال قررت إيران العودة إليها.

وأكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم تنازلات صعبة مقابل تراجع إيران عن خطوات خاصة بشان برنامجها النووي.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة قلقة من اتخاذ إيران موقف أكثر تشدداً خلال أي محادثات مقبلة.

وأوضح أنه في حال اتخذت طهران موقفا أكثر تشددا في مفاوضات فيينا سيكون من الصعب سد الفجوات المتبقية لاستعادة الاتفاق النووي.

وتابع المبعوث الأمريكي أن إيران لديها اعتقاد خاطئ بأن تكثيف أنشطتها النووية قد يدفع الولايات المتحدة لتقديم المزيد من التنازلات لاستعادة الاتفاق النووي.