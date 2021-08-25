تنسيقية الأحزاب: لا إلغاء لرسوم الأعمال الفنية بل ستعود إلى بدايتها

قالت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تحركهم بشأن رسوم الأعمال الفنية جاء بعد دعم الرئيس السيسي للفن.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، حريص على مهنته والفنانين، وكان له تحرك سريع، وأن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال كان لديه استجابة سريعة وتفهم للموقف.



ولفتت أن الرسوم الخاصة بالأعمال الفنية، الإعلانات لم تلغ، ولكن ستعود لما كانت عليه من قبل، وكشفت أن الأرقام الأخيرة كانت سببا فى حدوث مشكلات.



كما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ “صدى البلد”، عن سعادته بالمقابلة التي عقدها مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وذلك لمناقشة لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة.

وقال أشرف زكي: "بيان محافظ القاهرة أكد على مدى تفهمهم للوضع ووضع ضوابط مناسبة ، فالأعمال الفنية تختلف الاعلان غير التصوير السينمائي".

وأضاف أشرف زكي: "أنا ضد أننا مندفعش فلوس ، بالعكس فنحن نستهلك مرافق وشوارع وبالتالي يجب دفع قيمة مقابل ذلك ، ولكن يجب أن يكون المبلغ مقبول".

تابع أشرف زكي:" اللواء خالد عبد العال أخبرني أنه يدعم الصناعة والسينما والفنون ، وأنا أشكره للغاية هو والنائبة سها سعيد والنائب نادر مصطفى".

وتابع أشرف زكي: "أنا كنت مع رئيس اتحاد المنتجين السعوديين وكان منزعجا للغاية ، ولكن بعد بيان محافظ القاهرة أبدى تحمسه للعمل مرة أخرى".

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل ، بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، وذلك عقب لقاءه مع نقيب المهن التمثيلية د أشرف زكي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم الهام فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس السيسي أمس الفن والفنانين ونفاجئ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أناشد محافظ القاهرة بعدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية.

وتابع أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضرب لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما مؤكدا أن دول أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب .

وأبدى زكي فخره وسعادته بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى أمس ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مطالبا محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفن.