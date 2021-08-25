إتاحة الفرصة لتعديل رغباتهم.. التعليم العالي تكشف سبب تمديد تنسيق المرحلة الأولى

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن السبب الرئيسي لـ تمديد التقديم لتنسيق المرحلة الأولى حتى السابعة مساء الغد، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب لتعديل رغباتهم.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية خلال مدة تتراوح من 48 ساعة حتى 72 ساعة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن ما يقرب من 112 ألف طالب سجلوا بتنسيق المرحلة الأولى حتى الآن، مؤكدا أن آخر موعد لتعديل الرغبات سيكون السابعة مساء الغد.



وأشار عبد الغفار إلى أن، تنسيق المرحلة الثانية سيتم تحديده وفقا للحد الأدنى الذي يختلف وفقا لعدد الطلاب بكل جامعة.



وأوضح أن التقديم للجامعات الخاصة سيبدأ عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن آلية تنسيق الجامعات الأهلية مختلفة، وتعتمد عبر تقديم المستندات إلكترونيا لتحديد مقر إجراء الاختبار الذي سيكون إلكترونيا، ثم تأتي مرحلة تقديم الرغبات.

تم فتح معامل الحاسب الآلي



وأكد عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية تنسيق الكليات 2021 الإلكتروني طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمي بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بمعامل تنسيق الكليات 2021 .

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق في تمام السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

