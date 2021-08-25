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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البحرين عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

البحرين
البحرين

اصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا عاجلا بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر حيث  أعربت  فيه عن  أسف مملكة البحرين لما آلت إليه العلاقات الثنائية بين الأشقاء في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مما أدى الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب بيان للوزارة نشرته صحيفة الوطن البحرينية؛ فقد شددت وزارة الخارجية علي حرص مملكة البحرين على متانة العلاقات العربية وتعزيزها.

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كما طالبت بضرورة تسوية المسائل الخلافية بين البلدين عبر الحوار الأخوي وفق ما ورد في خطاب  الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، لفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية.

وأتم البيان قائلة : تسوية الخلافات يعزز من متانة وقوة العلاقات بين الأشقاء، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

البحرين العلاقات الثنائية العلاقات الدبلوماسية قطع العلاقات الدبلوماسية الجزائر والمغرب الجزائر وزارة الخارجية البحرينية

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