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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد الإعلان عن ظهوره في مصر.. استشاري يوضح أبرز أعراض متحور دلتا

متحور دلتا
متحور دلتا

قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن الفيروسات بصفة عامة خاصة فيروس كورونا، تتعرض بشكل مستمر لعدد من الطفرات أو التحورات من أجل المحافظة على نوعه من الانقراض، معقباً: "الفيروسات بتحاول تقاوم مهاجمة الانسان لها من خلال التحور".

وأضاف محمد راشد في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التحورات تكون مرتبطة بقدرة الفيروس على الارتباط بـ الحويصلات الموجودة في الرئة، وقدرتها على الإحساس بالعدوى، حيث أن تزيد العدوى وبالتالي تزداد مضاعفات الفيروس مثلما حدث في متحور دلتا.

وتابع استشاري التحاليل الطبية والفيروسات أن تقليل قدرة الأجسام المضادة على مواجهة العدوى، فيصبح المتحور جديد، وبالتالي يعمل المتحور على تحفيز الجسم من خلال تكوين أجسام مضادة جديدة مرة أُخرى.

 

وأشار محمد راشد إلى أن متحور دلتا له أعراض تختلف عن السلالات السابقة من فيروس كورونا..   

ومن أهم الأعراض: 

  • سيلان الأنف (الزكام).
  • الاحتقان الشديد.
  • ارتفاع في درجات الحرارة.
  • الصداع الشديد.

 

وأكد استشاري التحاليل الطبية والفيروسات على ضرورة تلقي اللقاح، وتطعيم الأطفال من أجل حمايتهم من الإصابة بالفيروس، وتطعيم كل أفراد الأسرة، وتطعيم كافة العاملين في الفئات الدراسية.

متحور دلتا فيروس كورونا اعراض متحور دلتا برنامج هذا الصباح استشاري التحاليل الطبية والفيروسات

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