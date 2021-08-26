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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصدار مذكرة إحضار بحق حسان دياب في قضية مرفأ بيروت.. والتوقيف بانتظاره

إصدار مذكرة إحضار
إصدار مذكرة إحضار بحق حسان دياب في قضية مرفأ بيروت

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الخميس، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

ونقلت شبكة "إل بي سي" اللبنانية عن مصادر قضائية قولها إن البيطار حدد جلسة استماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في ٢٠ سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أنه لم يعد أمام القاضي البيطار سوى إصدار مذكرة إحضار بحق دياب بعد تبليغه بموعد دعوة البيطار إلى جلسة استجواب كمدعى عليه في ملف انفجار المرفأ وامتناعه عن الحضور.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراء الذي يلي ذلك سيكون بإصدار مذكرة توقيف بحق دياب.

والتقى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ وأكدوا من أمام قصر العدل استمرار التعاون بينهم، معتبرين أن التاريخ سيثبت أن السياسيين فاشلون.
كما شدد الأهالي على أن تحركاتهم مستمرة هذا الاسبوع وفي الأسبوع المقبل.

في سياق متصل، قالت النيابة العامة التمييزية في لبنان لـ "إل بي سي" إن خبر بت عويدات شخصيا بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين صليبا وإبراهيم عار عن الصحة.

وقال مكتب النيابة العامة: "خلافا لما يُشاع، النائب العام التمييزي القاضي عويدات لم يبت بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، وعليه فإن خبر بت النائب العام التمييزي شخصيا بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين صليبا وإبراهيم هو عار من الصحة ومغرض".

لبنان إتفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت اخبار العالم حسان دياب

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