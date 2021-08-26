عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التخلص من الوسواس في العبادات بـ 5 خطوات .. الإفتاء توضح

التخلص من الوسواس
التخلص من الوسواس في العبادات

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “كيف أتخلص من الوسواس القهري في العبادات؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب عن السؤال قائلا: عليك باتباع هذه الخطوات لكى تتخلص من الوسواس فى العبادات:

 

 أولا: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.

ثانيا: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثا: الإكثار من ذكر الله باسمه تعالى المقصد بياء النداء "يا مقصد".

رابعا: سنيغي عليه أن يخالف نفسه تماما.

خامسا: أن يذهب لدكتور نفسي. 

 

حكم من يكرر الوضوء والصلاة بسبب الوسواس

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "ابنتى مصابة بوسواس النظافة والصلاة.. فتتوضأ وتصلى أكثر من مرة.. فماذا أفعل معها؟".أجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر فيديو على "يوتيوب" عن السؤال، قائلا: أخبريها أن تتوضأ وتصلى مرة واحدة، ووضوؤها يكون صحيحا وصلاتها أيضا.


وأضاف أمين الفتوى عبر فيديو على يوتيوب أنها لو فعلت ذلك وحل الأمر فالحمدلله، وإن لم تستطع التغلب بذلك على الوسواس وظلت مستمرة فى شكوكها فخديها إلى طبيب نفسي ليعالجها من هذه الوسوسة وتعود إلى طبيعتها مثل غيرها إن شاء الله.

الوسواس القهري في الصلاة.. للتخلص منه عليك بهذه الأمور

اضطراب الوسواس القهري وكيفية علاجه .. دار الإفتاء توضح الحل

علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء 

ينبغي العلم بأن الشيطان خنزب مُهمته الأساسية زرع الوساوس لمنع المُسلم عن الصلاة، فإن لم يستطع ذلك وقام المُسلم ليُصلي يبدأ في محاولات لإلهاء المسلم عن صلاته، وبالتالي فقد يُخطئ المُسلم أو ينسى القيام بأحد أركان الصلاة بفعل هذه الوساوس، لذا فإن علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء فيه أوّل ما يجب القيام به في هذه الحالة هو التعوُّذ من الشيطان، وأمور أخرى سوف تُساعد المُصلّي على أداء صلاته بشكل سليم، ودحض الأهداف التي يسعى الشيطان لتحقيقها، ويمكن علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء من خلال هذه الأمور:

• النيّة الخالصة لله تعالى، بحيث ينوي المُصلي الصلاة لأداء فريضة تُقربه من الله عز وجل.
• الاستعاذة من الشيطان قبل الصلاة.
• التأمُّل قليلًا في عظمة الخالق.
• الثقة بالله والتوكل عليه قبل أداء الصلاة، وبأن الله لن يخذل عبده ويجعله يستطيع تأدية صلاته على أكمل وجه.
• الصلاة في مكان هادئ بعيدًا عن أي مصدر للإزعاج.

الدعاء والرجاء من الله أن يُبعد وساوس الشيطان وأن يُزيلها من قلب
المُصلي، ويُمكن عمل هذا أثناء الصلاة في رُكن السجود، والدعاء بعد الصلاة
أيضًا.
• الجهر في الصلوات المسموح بها الجهر، فعندما يسمع المُصلي صوته
وهو يُردد آيات الله سوف ينشغل تفكيره فيما يقول وبهذا يُبعد وسوسة
الشيطان عنه.

• في السيرة النبوية نجد حلولًا لمُعظم الوساوس التي نواجهها، فقد وردنا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنَّ عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثًا، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.(رواه مُسلم).

• تجاهل الوسواس، حيث إن اقتناع المُصلي بأنه لا يستطيع تأدية صلاته كما يجب؛ بسبب وساوس الشيطان هي من أهم الأسباب التي يجب مقاومتها، وهذا لن يتحقق إلا بقُوة الإرادة، فالله عز وجل كرّم المُسلم وأعطاه فُرصة للسعي نحو الخير في الدّنيا، وهو أقوى من أي شيطان قد يُحاول إبعاده عن عبادته.

 

الوسواس الإفتاء كيف أتخلص من الوسواس القهري في العبادات التخلص من الوسواس في العبادات حكم من يكرر الوضوء والصلاة بسبب الوسواس علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء

موضوعات متعلقة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. الإفتاء تجيب

وضع المرأة في حضارة الإسلام .. علي جمعة يوضح

هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟ الإفتاء تجيب

يجوز لزوج البنت تغيير ملابس حماته المسنة فى حالة واحدة.. الإفتاء توضح

طريقة سهلة لحفظ التشهد كي تصح الصلاة.. الإفتاء توضحها

علي جمعة: معنى الظاهر عنوان الباطن ورد في كثير من الأحاديث

دعاء تعجيل الزواج من شخص معين

دعاء يجعل الطفل الرضيع ينام بهدوء وسكينة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو: أبرز أعراض متحور دلتا.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

قائمة منتخب مصر .. الأهلي نمبر وان فى اختيارات البدري والزمالك الوصيف

انفجار خارج مطار كابول والتقارير الأولية تشير إلى أنه عمل انتحاري

الخطوط الجوية السعودية تصدر قرارا عاجلا بشأن الرحلات الداخلية

جوكر الأهلي الجديد.. كريم فؤاد خليفة بركات أم بديل معلول ؟

تفجير انتحاري.. البيت الأبيض: بايدن اطلع على تفاصيل انفجار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الوزراء يوافق على 7 قوانين خاصة بالبحث عن الذهب والمعادن

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

المزيد

ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ