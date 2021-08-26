الرئيس السيسي يوجه بتكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة لصياغة رأي منضبط

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبراً عاجلاً أفاد فيه السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الأوقاف ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وأضاف بسام راضي أن الاجتماع تناول جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف وتدريب وتأهيل الأئمة ونشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة.

وتابع متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم.

وأشار بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي وجه بتكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة والمستنيرين لـ صياغة رأي عام ديني منضبط مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.