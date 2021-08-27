البحث العلمي تعلن عقد المؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها نحو تفعيل استراتيجية 2030.. السبت

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قيام اللجنة الوطنية لصون الطبيعة والموارد الطبيعية بعقد "المؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها – نـحو تفعيل استراتيجية 2030" خلال الفترة 28-31 اغسطس 2021 والذى يهدف المؤتمر ليكون منصة دورية وعلمية لمناقشة المستجدات المحلية والعالمية فى مجال صون الطبيعة ومواردها

واوضحت أنه سيضم المؤتمر العديد من الجلسات ومنها جلسة حول "التعاون بين الاكاديمية ومركز السينكرترون الاشعاعى الضوئى “SESAME، كما سيتم خلال الجلسة الاعلان عن نداء أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع المركز حيث سيتم فتح باب التقديم الشهر المقبل.

واشارات إلى أنه سيقوم بإلقاء المحاضرات المدير العلمى للمركز Dr. Andrea Lausi الذى سيلقى الضوء حول المركز والانشطة العلمية والبحثية التى يتم إجراؤها بالمركز. كما سيقوم كلا من أ.د. مسعود حرفوش من الجزائر والسيدة أ.د. جيهان كامل من مصر وهما من علماء beamline فى المركز بعرض حول التجارب الجارية حاليا فى المركز بالإضافة الى الفرص المتاحة للعلماء والباحثين المهتمين بالاشعاع الضوئى واستخداماته فى مجالات البحث والعلوم المختلفة.

واضافت أنه ستكون هناك جلسة سؤال وجواب لتلقى استفسارات السادة المشاركين حول هذا الموضوع، وللمشاركة عن بعد يرجى الدخول على الرابط التالى:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82893591374?pwd=b0kvTDdJZlROTmFjRy9KY2VvU0dtZz09



وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنها تقدم بالتعاون مع أكاديمية الشباب المصرية للعلوم دعوة لحضور أول مدرسة صيفية لها بعنوان " الطب التجديدى و هندسة الانسجه " ، وهي تتكون من 4 modules اونلاين ( 2 محاضرة فى الأسبوع كل يوم أربعاء ) ، بدءاً من الأربعاء 25 أغسطس و حتى الأربعاء 15 سبتمبر 2021 ، من الساعه 4 إلى 6:30 مساءاً.

واشارات إلى أن الطلاب المستهدفين :

- طلاب الفرقه الرابعه و الخامسة.

- حديثي التخرج

- طلاب الدراسات العليا.

تم تنظيم المدرسة الصيفية بالشراكه و التعاون مع مجموعة من الجهات و الهيئات الأكاديمية و البحثية المرموقة :

( VRMJR ، ASRT ، EYAS ، CDCE ، MSE )

واوضحت إن علم الطب التجديدى و هندسة الانسجة هو أحد أهم فروع الطب سريعة التقدم والانتشار، و له دوره كبير فى تطوير تقنيات حديثه تساعد الأطباء فى شتى أنحاء العالم فى علاج الحالات المستعصية.

وتابعت: " انتظروا لمعرفة الموضوعات اللى هيتم مناقشتها و مين هيكون المتحدثين ، الحضور مجانى و لكن التسجيل لابد منه عشان يتسجل اسمك.

فورم التسجيل:

https://forms.gle/9FwV9sEjmKgMepVc8

#VRMJR