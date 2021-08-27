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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم انتحارى واحد.. البنتاجون يعلن تفاصيل تفجيرات مطار كابول

البنتاجون يعلن تفاصيل
البنتاجون يعلن تفاصيل تفجيرات مطار كابول

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تفاصيل تفجيرات مطار كابول، مؤكدة أن هجمات تنظيم داعش الإرهابي لن توقف الولايات المتحدة عن استكمال مهمة الإجلاء من أفغانستان.

 

وقال ويليام تايلور نائب مدير العمليات الإقليمية في البنتاجون: "لا نعتقد أنه كان هناك انفجار ثانٍ في كابول.. وما حدث كان هجوم انتحاري واحد".

 

وأوضح أن حصيلة ضحايا القوات الأمريكية خلال تفجير مطار كابول، أمس الخميس، بلغت 13 عنصراً إضافة إلى إصابة 18 آخرين.

ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا تفجيرات كابول

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وأضاف المسؤول الأمريكي في مؤتمر صحفي، أن واشنطن تعمل على تقييم الوضع الأمني في مطار كابول على مدار الساعة.

 

من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون إن القوات الأمريكية استأنفت عمليات الإجلاء من كابول، ولا يزال هناك أكثر من 5400 شخص في المطار انتظاراً للإجلاء.

 

وأشار إلى وجود تنسيق مع حركة طالبان بشأن عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة عمليات الإجلاء من كابول حتى اللحظة الأخيرة.

في وقت سابق، قالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلا عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية إن حصيلة صحايا تفجيري مطار كابول، ارتفعت إلى 170 شخصاً على الأقل.

وأضافت أن عمليات الإجلاء الجوي، استؤنفت من مطار كابول بعد أقل من يوم على الهجوم الذي أودى بحياة 13 عسكريا أمريكيا.

من جانبه، أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الهجوم الذي وقع الخميس، على بوابات مطار كابول في أفغانستان.

كابول البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية أفغانستان داعش انفجار كابول

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