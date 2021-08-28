نجم الزمالك يوجه رسالة لـ والدته الراحلة: ابنك بقى بطل الدورى

أكد يوسف أوباما نجم نادي الزمالك أنه سعيد بتتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

وأهدى يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك لقب الدورى الممتاز إلى والدته التي رحلت عن الدنيا في الفترة الماضية.

وقال أوباما في تصريحات تليفزيونية : أُهدي الدوري لوالدتي الراحلة التي كانت تريد أن تراني بطل الدوري الممتاز وأقول لها ابنك بطل وكان نفسها تشوفني بطل مع الزمالك.

تعادل الزمالك

وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.