الجيش الأمريكي يغير على هدف لداعش في أفغانستان ردا على هجوم مطار كابول

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارة جوية بطائرة بدون طيار، ردا على الهجوم الدموي في مطار كابل الذي أودى بحياة 169 أفغانيا و13 من أفراد القوات الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان اليوم، السبت - إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية بطائرة بدون طيار في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان أنس، استهدفت عضوا في تنظيم داعش مسؤولا عن "التخطيط".

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية في البيان أن عملية مكافحة الإرهاب أسفرت عن مقتل الهدف وفقا للمؤشرات الأولية.

وأضاف: "لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".

وكان "داعش خراسان" فرع التنظيم الإرهابي في أفغانستان، أعلن مسئوليته عن هجوم خارج مطار كابول أمس الأول، الخميس، أدى إلى مقتل العشرات، من بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن - في وقت سابق - بملاحقة منفّذي الهجوم الانتحاري الذي وقع الخميس، مؤكّداً - من جهة ثانية - تمسّكه بإنجاز الانسحاب العسكري من أفغانستان في 31 الجاري، وبمواصلة عمليات الإجلاء إلى ذلك الحين.

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض، ووصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا في الهجوم الانتحاري بأنّهم "أبطال"، قال بايدن: "لأولئك الذين نفّذوا هذا الهجوم وكذلك لأي شخص يتمنّى الضرر لأمريكا، اعلموا هذا: لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

