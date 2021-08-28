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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التوسع مستقبلا للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية

الخبرة الألمانية..العربية للتصنيع تبدأ في الإنتاج الفعلي للوحات المعدنية المؤمنة بأياد مصرية

العربية للتصنيع تبدأ
العربية للتصنيع تبدأ في الإنتاج الفعلي للوحات المعدنية

تتوالى إنجازات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة الوطنية، تم البدء في الإنتاج الفعلي للوحات المعدنية المرورية المؤمنة
بأياد مصرية والخبرة الألمانية. 

خطوة ناجحة جديدة تؤكد فيها الهيئة العربية للتصنيع ريادتها في توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز فرص الإستثمار وتعميق التصنيع المحلي في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

التشغيل التجريبي لخط إنتاج اللوحات المعدنية

أكد الفريق عبد المنعم التراس،  رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة انتهت من التشغيل التجريبي لخط إنتاج اللوحات المعدنية بألمانيا، مشيراً إلى أن الشركة العربية الألمانية لتصنيع اللوحات المعدنية المرورية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة تونجر الألمانية العالمية، ستبدأ في  الإنتاج الفعلي لخط الانتاج بمقر الشركة بنهاية شهر سبتمبر القادم 2021 بأيادي مصرية بنسبة 100% وخبرة ألمانية.

وأضاف الفريق عبد المنعم التراس، أن التعاون مع الجانب الألماني تضمن تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة مع إمكانية التطوير مستقبلا لتتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية، والتوسع مستقبلا للتصدير لدول المنطقة العربية والأفريقية.

العربية للتصنيع لوحات المعدنية توطين التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيات الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعميق التصنيع المحلي الفريق عبد المنعم التراس

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