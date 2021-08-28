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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة مذهلة .. مرضى السمنة يحرقون الدهون أثناء الجلوس لهذا السر

طريقة فقدان الوزن
طريقة فقدان الوزن لمرضى السمنة أثناء الجلوس

وجدت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة عند السمنة  تقلل من عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء الجلوس بلا حركة.

 

طريقة فقدان الوزن لمرضى السمنة أثناء الجلوس

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، هذا يعني أنه بالنسبة لشخص يعاني من السمنة، من المرجح أن يكون فقدان الوزن من خلال ممارسة الرياضة البدنية أصعب بكثير مما هو عليه بالنسبة للأشخاص النحيفين.    
 

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يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يحرقون سعرات حرارية أقل في "الحفاظ على الجسم" - العمليات الجارية في الجسم التي تحدث حتى عندما نكون في حالة راحة كاملة.

وأوضح الخبراء وفقا للدراسة، يعني هذا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يقللون من التمثيل الغذائي أثناء الراحة - العدد الإجمالي للسعرات الحرارية التي يتم حرقها عندما يكون الجسم في حالة راحة تامة - وكلما زاد نشاطهم.

 

طريقة فقدان الوزن لمرضى السمنة أثناء الجلوس

 

والنتيجة هي أنه مقابل كل سعر حراري يقضونه في التمرين ، فإنهم يوفرون حوالي نصف سعر حراري عند الراحة ، وهو تحول قاسي للأشخاص الذين يعانون من  السمنة المفرطة.  

أجرى الدراسة باحثون من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة (SIAT) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة روهامبتون في لندن.

شرح مؤلف الدراسة البروفيسور لويس هالسي من جامعة روهامبتون صيانة الجسم ، والتي شبهها بسيارة ثابتة لا يزال محركها يعمل.  

وقال الدكتور أن في هذه الحالة لا يزال الجسم يحرق الطاقة في وظائف مثل تخليق البروتين، والجهاز المناعي، ومضخات البوتاسيوم والصوديوم في خلايانا، ووظائف الكلى، وضربات القلب، والتفكير في الدماغ، والتهوية.

وتابع، "هذه الوظائف لا تحدث فقط أثناء الراحة ولكن يمكن قياس إنفاق الطاقة لصيانة الجسم أثناء الراحة لأنه بحكم التعريف لا توجد عمليات أخرى تحدث في ذلك الوقت."

السمنة السعرات الحرارية الجلوس ممارسة الرياضة التمثيل الغذائي السمنة المفرطة

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