بسام راضي: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي في بغداد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار بغداد الدولي ، حيث يشارك الرئيس في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.