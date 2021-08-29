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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. الكاظمي: القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة البيئة الحاضنة له.. العراق يؤكد حرصه على بناء أفضل العلاقات مع مصر.. وأول حوار صحفي مع قيادي بـ داعش خراسان

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

«الكاظمي» لـ«السيسي»: حريصون على بناء أفضل علاقات مع مصر
استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها "أكد السيد الكاظمي خلال اللقاء، حرص العراق على بناء أفضل العلاقات الثنائية، وتوطيد التعاون المشترك مع مصر، وسائر البلدان الإقليمية والمجاورة الصديقة والشقيقة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد مصطفى الكاظمي رحب بأخيه السيد الرئيس ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني العراق، مؤكداً على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق.

الكاظمي: العراق خاض حربا ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. ونحذر من عودته
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العراق واجه سابقا تحديات كبيرة على عدة مستويات، مؤكدا أن بغداد تسعى لإقامة أفضل العلاقات بناء على التعاون وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

وقال الكاظمي في كلمته الافتتاحية لقمة بغداد: "انعقاد هذا المؤتمر يجسد رؤيتنا في تغليب الحوار والشراكات وينعقد في ظل ظرف حساس وتحديات كبيرة".

وتابع قائلا: "المؤتمر يؤكد رغبتنا في استعادة العراق لمكانه الطبيعي ونرفض استخدام العراق ساحة للصراعات الدولية والإقليمية".

وشدد الكاظمي على أن "القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئة الحاضنة له".

رئيس وزراء إسرائيل لبايدن: لن أكرر ما فعله نتنياهو ضد إيران
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يشن حملة علنية ضد الاتفاق النووي الإيراني كما فعل بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادره إن بينيت كرر هذه الرسالة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأوضحت المصادر أن بينيت أبلغ بايدن أنه يعتقد أن الحوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيحقق نتائج أفضل حول الخلاف بشأن إيران.

البنتاجون يعلن تفاصيل الضربة الجوية ضد داعش خرسان في أفغانستان
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الضربة الجوية الأخيرة في أفغانستان، أدت إلى مقتل شخصين مهمين من تنظيم داعش خرسان.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن تنظيم داعش خرسان خسر مخططا ومسهلا للهجمات وجرح، شخص ثالث جراء الغارة الجوية.

وأضاف البنتاجون أنه لن يكشف عن أسماء القياديين في داعش الذين قتلا خلال الغارة الجوية في أفغانستان.

سنطارد المتورطين.. بيان عاجل من بايدن حول الأوضاع في أفغانستان
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن هجوما في أفغانستان قد يحدث خلال فترة من 24-36 ساعة، موضحا أنه التقى فريق الأمن القومي الأمريكي والقادة العسكريين لمناقشة الضربة الجوية الأخيرة ضد تنظيم داعش خراسان.

وأضاف بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "سنواصل مطاردة أي شخص متورط في هجوم كابول وسنجعله يدفع الثمن".

وهدد الرئيس الأمريكي بالرد على أي تهديد يستهدف القوات الأمريكية في أفغانستان، مؤكدا أن الوضع على الأرض لا يزال خطيرا للغاية.

طالبان فرطت في الشريعة وعملياتنا بدأت.. CNN تجري أول حوار صحفي مع قيادي بـ داعش خراسان.. فيديو
قبل أسبوعين من سقوط العاصمة الأفغانية كابول في قبضة حركة طالبان يوم 14 أغسطس، أجرت مراسلة قناة "سي إن إن" الأمريكية في أفغانستان كلاريسا وورد حوارًا مع أحد قياديي تنظيم داعش خراسان، فرع تنظيم داعش في أفغانستان، والذي أعلن مسؤوليته عن تفجير مطار كابول المزدوج الخميس الماضي.

وقالت وورد إن المسؤول بداعش خراسان، الذي قدم نفسه باسم عبد المنير، حدد مكان اللقاء في أحد فنادق كابول، مؤكدًا أنه تمكن بسهولة من الوصول إلى العاصمة الأفغانية وتجاوز حواجز التفتيش التي أقامتها حركة طالبان على الطرقات، بل إنه سجل وصوله إلى كابول في مقطع فيديو من داخل السيارة التي أقلته إلى العاصمة.

وخلال اللقاء، الذي اشترط عبد المنير إجراءه دون إظهار وجهه، أكد القيادي بداعش خراسان أن هناك نحو 600 شخص يعملون تحت إمرته في أفغانستان، بينهم هنود وباكستانيون وعناصر من دول وسط آسيا.

طالبان تعلن تشكيل حكومة كاملة خلال أسبوع وقرار عاجل بشأن مطار كابول
أعلنت حركة طالبان، السبت، أنها ستعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم حركة طالبان قوله إنه من الصعب توقع مشاركة النساء في الحكومة والقرار النهائي سيتخذه كبار القادة.

وقال متحدث باسم طالبان إن الحركة عينت حكام ولايات وقادة للشرطة في 33 ولاية من بين 34 ولاية في أفغانستان.

وأدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية على شرقي أفغانستان، والتي قتل خلالها عنصرين من تنظيم داعش خراسان.

السعودية تعلن بشرى سارة لمن تلقوا لقاحي ساينوفارم وساينوفاك
أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن السماح لمن تلقى جرعتين من لقاحي ساينوفارم أو ساينوفاك بالدخول إلى المملكة، بشرط أن يكون حصل على جرعة تنشيطية من لقاح معتمد بالسعودية.

وقالت الصحة السعودية عبر حسابها "الصحة 937" إنه يمكن قبول من أكمل الحصول على جرعتين من لقاحي ساينوفارم أو ساينوفاك، بشرط أن يكون قد حصل على جرعة تنشيطية من لقاح معتمد في المملكة.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المقيمين، حيث تساءل هل لقاح ساينوفاك معتمد في المملكة بالنسبة للقادمين الي السعودية؟

الكاظمي السيسي العراق بغداد طالبان أفغانستان داعش

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