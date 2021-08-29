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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زغرودة زينة واحتفال بسمة بوسيل.. لقطات من حفل تامر حسني في الساحل الشمالي

تامر حسني وزوجته
تامر حسني وزوجته

أحيا المطرب تامر حسني حفلا جماهيريا في الساحل الشمالي، تصدر به محركات البحث جوجل، وشهد الحفل عددا من اللقطات التي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

١- احتفلت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني به وقدمت له تورتة عيد ميلاده على المسرح وغنت له أغنية «كل سنة وانت طيب».

٢- حرص تامر حسني على تقبيل رأس زوجته بعد المفاجأة التي حضرتها له، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

٣-رحب تامر حسني بـ زينة التي حرصت على التواجد في الحفل، وطلب منها زغرودة"، قائلاً: "سمعينا زغرودة يا زينة"، لتحمل زينة المايك وتلقي "زغرودة" وسط تصفيق  حار من جمهور الحفل.

تامر حسني وزوجته

٤-ظهر تامر، خلال الحفل وهو يرقص مع معجبة  صعدت على خشبة المسرح.

٥-قام تامر حسني حسني، بتقبيل رأس فتاة خلال التقاطها صورة "سيلفي" معه على المسرح.


وكان قد نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

برفقة تامر حسني ومحمد سامي.. شاهد أحدث ظهور لـ إدوارد عبر «إنستجرام»

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و ظهر محمد سامي برفقة مى عمر و تامر مرسي و تامر حسنى و زينة، مما نال إعجاب متابعيها.

خطبة ريم سامى

احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بحفل خطبتها امس الخميس على رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالي بحضور أسرتيهما، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة من “فوتوسيشن” خطوبة ريم سامي وطارق هيمن مع بدء مراسم الحفل.

 

الساحل الشمالي تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي زوجة تامر حسني بسمة بوسيل المخرج محمد سامي

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