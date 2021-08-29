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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلقاها مكتب التمثيل العمالي..

السعودية تحدد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشير إلي قيام وزارة الصحة بالمملكة حددت اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها  هي: فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) ، وموديرنا (Moderna) ، وأكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca) ، وجانسن (Janssen) وسينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac).

وأوضح الملحق العمالى كريم أبوالسعود،  القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أن وزارة الصحة بالمملكة اشترطت  أن يحصل المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إلىها،  على ان يقوم المواطن مبدئياً بتسجيل بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة قبل دخول المملكة التالى https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Covid19-egistration.aspx ، حتى يتم إضافة الجرعات المتلقاه على تطبيق توكلنا.

ويشترط حتى يتم النظر فى طلب المواطن الراغب فى التسجيل على الموقع توافر عدة شروط هي : التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث أن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب، ويشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (MB1).

ويجب التأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات وهي: أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة، وأن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

وأن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم، ولا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، ويتم النظر فى طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل ، وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.
 وأوضح الملحق العمالي كريم أبو السعد أن هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة مما تلقوا جرعتى لقاح داخل المملكة قبل السفر.

ويرى أن  تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضي المملكة  يعد انفراجة فى موقف المصريين المتواجدين فى مصر فى الوقت الحالى ينبىء بقرب فتح خطوط المجال الجوى فى القريب العاجل.

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IMG_7007
وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي الرياض السعودية حقوق العمالة المصرية اللقاحات المعتمدة

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