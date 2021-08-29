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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر يطرح خدمة جديدة بمقابل مادي لمستخدمي آيفون

تويتر
تويتر

أعلنت منصة تويتر Twitter، عن طرح ميزتها المدفوعة الجديدة وتدعى غرف الصوت المباشرة المدفوعة Ticketed Spaces، والتي تتيح لمستخدميها من صناع المحتوى طريقة جديدة لتحقيق الإيرادات من مشاركاتهم.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قدمت تويتر ميزة Ticketed Spaces، لبعض مستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل iOS، حيث طرحت للتجربة لأول مرة في شهر يونيو الماضي.

 

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"تويتر" تتيح ميزة جديدة لتحديد التغريدات التي تحمل معلومات مضللة


تويتر تطلق غرف الصوت المباشرة المدفوعة Ticketed Spaces

قالت شركة تويتر:" نريد أن نساعد الأشخاص في إنشاء غرف مدفوعة، ويمكن لبعض المضيفين الآن إنشاء Ticketed Spaces، بعد اختبارها لفترة على نظام التشغيل iOS، ولكن نأمل في توفيرها للجميع قريبا".

وتتيح Ticketed Spaces، لمضيفي الغرف الصوتية إنشاء محادثات صوتية مباشرة مدفوعة بمقابل مادي، و تقاضي ما بين دولار واحد و 999 دولارا للغرف التي تحمل تذاكر، ويمكنهم أيضا تعيين سقف لحجم الغرفة، ووفقا للشركة يمكن أن يحتفظ المشاركون في مجموعة الاختبار مبدئيا بنسبة 97% من الأموال التي يكسبونها، بعد خصم العمولة التي تفرضها شركتي آبل وجوجل على عمليات الشراء داخل التطبيق.

ولكن في حال حقق صناع المحتوى إجمالي أرباح على التطبيق، تبلغ مجموعها 50 ألف دولار، فإن تويتر ستزيد حصة عمولتها من 3 إلى 20 %.

ومن الممكن أن تزداد هذه الرسوم أيضا عندما تكون الميزة متاحة على نطاق أوسع، وفي معاينة للميزة في شهر مايو الماضي، قالت شركة تويتر إن المضيفين سيحتفظون بدلا من ذلك بنسبة 80% من إيراداتهم، بعد احتساب رسوم متجر التطبيقات.

 

خطة تويتر لإضافة مميزات باشتراك مدفوع عبر المنصة

 

أعلنت منصة تويتر Twitter، مؤخرا عن خدمتها المتميزة Twitter Blue، والتي توفر لمستخدمي الموقع إمكانية الوصول إلى ميزات جديدة مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع ووضع القارئ، مقابل دفع اشتراك شهري.

وتتوفر ميزة "التراجع عن التغريدات"، والتي تمنح المستخدم بضع ثوان؛ لمنع تغريدة من مشاركتها، بعد الضغط على إرسال، كخدمة شراء داخل تطبيق تويتر على آيفون وأندرويد، والتي تهدف لتوليد الأرباح، حيث تأتي الميزة كجزء من جهود الشركة الأمريكية لزيادة إيرادات المنصة.

وكما تخطط شركة تويتر لمواصلة التطوير وتجريب طرق أخرى لتنويع إيراداتها إلى ما بعد الإعلان عن خدمة Twitter Blue، وأشارت إلى أنها تعمل على مجموعة ميزات جديدة خاصة للمشتركين المدفوعين.

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