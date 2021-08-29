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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابول

حركة طالبان
حركة طالبان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.
 

ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية، في ساعات متأخرة من أمس السبت عن حركة طالبان تأكيده أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابول انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، مضيفا أن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.
 

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وأوضحت شبكة شينخوا الصينية، أن هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لـ حركة طالبان، إنهام الله سامانجاني، ونقلت عنه قوله إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار وإن القوات الأمريكية حاليا تسيطر على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار.

 

وكانت حركة طالبان قد أعلنت أن قواتها دخلت الجزء العسكري من مطار كابول وتسيطر على معظم أجزائه.
 

ويأتي ذلك على الرغم من إصرار البنتاجون، على أن القوات الأمريكية ستتولى إدارة مطار كابول حتى إتمام انسحابها  بحلول  31 أغسطس المتفق عليه مع حركة طالبان.

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