بعد احتفالها بـ عيد ميلاده | تامر حسنى وبسمة بوسيل قصة حب بدأت بـ حفلة

تصدرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت بسمة بوسيل حرصت على الاحتفال بـ عيد ميلاد تامر حسني بعد إحيائه حفلا غنائيا بالساحل الشمالى.

وفاجأت بسمة بوسيل تامر حسني بعد انتهاء الحفل، وقدمت له تورتة عيد ميلاده على المسرح وغنت له أغنية "كل سنة وانت طيب".

ونرصد فى السطور التالية قصة حب تامر حسنى وبسمة بوسيل .

وكان تامر حسني روى خلال أحد البرامج التليفزيونية قصة حبه لزوجته المغربية بسمة بوسيل، وكيف تعرف عليها.

وكشف تامر حسني أنه التقى لأول مرة بزوجته خلال حفله بالمغرب، ضمن مهرجان "موازين"، وأنه التقى بها كإحدى المعجبات، وأطلعته على دفتر صغير احتفظت بصوره داخله، منذ أن كانت صغيرة، مشيرًا إلى أنها كانت تكتب على كل صورة كلمات رومانسية وكأنه زوجها المستقبلي أو حبيبها.

وأضاف النجم تامر حسني، أن زوجته التي شاركت من قبل في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في موسمه السادس، واحتلت المركز الثاني من بين المتسابقين، كانت تكن له طاقة حب كبيرة قبل معرفتها به، وكانت تحلم بالغناء فقط لكي تتقرب منه.

وعن تعامل زوجته مع المعجبات، أكد أنها تحاول أن تتقبل الجميع؛ إلا أنها في بعض الأوقات تغار وتبدأ تتساءل عن الفتيات اللائي يظهرن بجانبه في الحفلات أو الأفراح، ولكنه يحاول أن يحتوي الأمر، مؤكدا أن "بسمة" تتمتع بذاكرة قوية جدا وتتذكر أغلب المعجبات؛ إذا شاهدتهن أكثر من مرة معه.

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، فى 2012، وأنجب منها ابنتين، تاليا وأمايا، وولدًا اسمه آدم.