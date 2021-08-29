عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: ترقية 3096 موظفا والانتهاء من اختيار 149 قيادة

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة كان لها السبق فى تنفيذ قرار ترقيات الموظفين بعد أقل من 15 يوما من اعتماد رئيس مجلس الوزراء له حيث تمت إجراءات ترقية 3096 موظفا للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم.


جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

 

محافظ القاهرة: لن نسمح بأي أخطاء في منظومة النظافة وننتظر تغييرا جذريا


وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة عانت خلال الفترة الماضية من نقص أعداد المهندسين بسبب الإجازات أو النقل لجهات خارجية أو الخروج على المعاش مما سبب مشكلة كبرى خاصة مع عدم وجود تعيينات فى الدولة، لذا تم الحصول على موافقة وزير المالية على الاستعانة بـ 100 مهندس تخصص مدنى وعمارة وتخطيط عمرانى لسد العجز.


وأضاف محافظ القاهرة أنه تقدم لشغل هذه الوظائف حتى الآن 1136 مهندسا سيتم فحص ملفاتهم وإجراء الاختبارات لهم، كما سيتم تدريبهم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية على مكافحة الفساد.


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات اختيار 149 قيادة من المتقدمين لوظيفة مديرى عموم إدارات تعليمية ضمن وظائف القيادة العليا السابق الإعلان عنها بالصحف والموقع الرسمى للمحافظة وجارى استكمال باقى الإجراءات.

القاهرة ترقيات الموظفين مجلس الوزراء محافظ القاهرة مكافحة الفساد

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: لن نسمح بأي أخطاء في منظومة النظافة وننتظر تغييرا جذريا

ترشيحاتنا

"البيت الأبيض": لا تواجد دبلوماسى لأمريكا في أفغانستان بعد 31 أغسطس

طالبان تكشف موعد الإعلان عن الحكومة الأفغانية الجديدة

مشاجرة كشفت زواج نجيب محفوظ وإنجابه طوال 10 سنوات سرا.. تفاصيل

انخفاض ملحوظ.. بالأرقام كيف اختلف الحد الأدنى للقبول بالجامعات عن العام الماضي؟

القصة الكاملة لاستفزاز رانيا علواني لجماهير الأهلي بسبب الزمالك

كيف رأى الإخوان ولماذا أمر المشير عامر باعتقاله.. نجيب محفوظ الذي لا نعرفه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء بحد أدنى 62.07 % للعلمي و58.05% للأدبي .. شاهد

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بالمرحلة الأولى

تأجيل طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة الزمالك لـ 10 أكتوبر

انكسار الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا على القاهرة والمحافظات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 .. %90.73 للطب والأسنان 90.24%

تنسيق الجامعات 2021 | ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. احصل عليها الآن بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فيديو

رامي صبري وعزيز الشافعي.. نجوم قرروا إنهاء الخلافات بينهم وإعلان الصلح

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ